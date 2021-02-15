اقتصاد فلسطين.. تراجع أسعار السلع خلال يناير 2021

قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين سجل انخفاضًا مقداره 0.67% خلال شهر يناير 2021 مقارنة مع شهر ديسمبر 2020، بواقع 1.52% في قطاع غزة، وبمقدار 0.49% في الضفة، وبمقدار 0.26% في القدس.





وأوضح الإحصاء في بيان صحفي، نشر عبر وكالة أنباء فلسطين الرسمية، أن السبب الرئيسي لانخفاض الأسعار في فلسطين، يرجع بشكل أساسي لانخفاض أسعار الخضراوات الطازجة بمقدار 17.51%، وأسعار البطاطا بمقدار 15.94%، وأسعار الدجاج الطازج بمقدار 5.71%، وأسعار البيض بمقدار 3.53%، وأسعار الخضراوات المجففة بمقدار 1.64%، رغم ارتفاع أسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "بنزين" بنسبة 2.22%، و"الديزل" بنسبة 1.58%، وأسعار الأسماك الحية طازجة أو مبردة أو مجمدة بنسبة 0.76%.





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وبين أن أسعار السلع التالية انخفضت لتبلغ بالمتوسط؛ الدجاج 13 شيكلا/1 كجم، البيض 14.5 شيكل/2 كجم، بندورة عناقيد حبة كبيرة 4 شواكل/1 كجم، خيار بيوت بلاستيكية وبطاطا 3 شواكل/1 كجم، بصل 3.5 شيكل/1 كجم.





وعند مقارنة الأسعار خلال شهر يناير 2021 مع شهر ديسمبر 2020، تشير البيانات إلى انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بمقدار 0.59%، بواقع 1.13% في قطاع غزة، وبمقدار 0.47% في الضفة، وبمقدار 0.29% في القدس.





وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة انخفاضًا مقداره 1.52% خلال شهر يناير 2021 مقارنة مع شهر ديسمبر 2020، نتج هذا الانخفاض بصورة رئيسية عن انخفاض أسعار البطاطا بمقدار 28.60%، وأسعار الخضراوات الطازجة بمقدار 18.78%، وأسعار الدجاج الطازج بمقدار 15.17%، وأسعار البيض بمقدار 5.68%، رغم ارتفاع أسعار الأسماك الحية طازجة أو مبردة أو مجمدة بنسبة 1.94%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بنسبة 1.63% و"البنزين" بنسبة 1.40%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 1.03%.