بعد الإعلان عن طقس شديد البرودة خلال الأيام القادمة.. الزراعة توجه نصائح مهمة للمزارعين

أصدر المعمل المركزي للمناخ الزراعى بالتعاون مع المعاهد البحثية بالمركز مجموعة من التوصيات، التي تهدف إلى توعية المزارعين بمختلف أنحاء الجمهورية، باتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع موجات الطقس غير المستقرة والمنخفض الجوى، الذى سوف تتعرض له البلاد وخصوصا الرياح والأمطار؛ للحفاظ على ثرواتهم النباتية، وتفادي أي خسائر محتملة قدر الإمكان.





يأتى ذلك بناء على توجهيات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأرضى وبالتنسيق مع د . محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وقال د. أحمد عوني مدير المعمل المركزى للمناخ الزراعي، إن تغييرا جذريًا سيحدث على الأجواء ابتداءً من مساء الاثنين حيث يقترب منخفض جوي مصحوبًا بكتلة هوائية شديدة البرودة ليبدأ تأثيره تدريجيًا من القطاع الغربي للجمهورية ويصل باقي المناطق خلال يومي الثلاثاء والأربعاء.





وحسب توقعات الأرصاد الجوية، فإنه يصاحب هذا المنخفض الجوى رياح قوية على بعض المناطق الشمالية ونشاط الرياح سوف تزيد الشعور بالبرودة وتعمل على اضطراب كامل لحالة البحرين وتثير الرمال بمناطق واسعة، وانخفاض كبير في درجات الحرارة لتكون الأجواء شديدة البرودة نهارًا وليلًا بشمال ووسط الجمهورية، باردة نهارًا وشديد البرودة ليلًا جنوبًا.





كما توقعت بوجود فرص لهطول الأمطار على مناطق مختلفة من شمال الجمهورية، تكون غزيرة على مدن الساحل الشمالي وشمال الدلتا مصحوبة بتساقط البَرَد، وقد تتهيأ الفرصة لتساقط الثلوج على مرتفعات جنوب سيناء وغرب خليج السويس وسانت كاترين.





ونصح عوني، المزارعين بارتداء ملابس ثقيلة وعدم التعرض للرياح والأتربة وخاصة الذين يعانون من مشاكل فى الجهاز التنفسى واستخدام وسائل التدفئة المختلفة ليلا.





وأضاف عوني، أن أهم التوصيات الخاصة بالمزارعين هى اتباع ما يلى:





1- حماية الصوب والانفاق الزراعية المغطاة بالبلاستيك من الرياح الشديدة عن طريق التحزيم (شد حزام على الغطاء البلاستيكي ويمكن استخدام خراطيم الري بالتنقيط القديمة) والترديم الجيد على أطراف البلاستيك.





2- عدم فتح الانفاق أو الصوب يومى الثلاثاء والأربعاء لحماية النباتات من الرياح.





3- تعتبر اشد النباتات والمزروعات تعرضا للمخاطر خلال تلك الموجة أشجار الفاكهة التى بدأت فى التزهير المبكر في الزراعة وتلك النباتات بحاجة الى حماية من خلال التزريب خصوصًا المزارع التى لا يوجد بها مصدات رياح.







4- التوقف تمامًا عن عمليات الري وتأجيل أي عمليات زراعية مثل الزراعة أو الحرث حتى استقرار الأحوال المناخية بالنسبة للري بالغمر.





5- وقف أى علميات تسميد وخاصة التسميد النتروجينى خلال هذة الفترة.





6- تجنب الوقوف بجانب اى اشجار قديمة أو مكسورة أو تعريشات متهالكة داخل المزرعة أثناء الرياح.





7- وقف عمليات رش المبيدات أو المركبات الأخرى خلال هذة الفترة.





8- حماية الأشجار الصغيرة التى تم زراعتها هذا العام من الرياح عن طريق عمل الكياب أو التذريب.





9- يجب وضع أحجار ثقيلة أعلى غطاء خلايا النحل من الخارج فى الأوقات شديدة الرياح، وخاصة على الخلايا التى توجد فى الأماكن المكشوفة والأكثر عرضة لتأثيرات الرياح. ويفضل نقلها إلى أماكن محمية من الرياح.





10- يجب تغطية الغطاء الخارجى لخلايا النحل من الخارج بطبقة من الزنك، لحمايتها من الأمطار.

11- المحافظة على الحيوانات المزرعية والطيور داخل حظائر آمنة بعيدة عن الرياح والأمطار لحمايتها من التقلبات الجوية وكذلك التأكد من أسقف مبانى الحيوانات والطيور وتأمينها من الرياح والأمطار.







12- التأكد من كفاءة وسلامة وتأمين كل أجهزة ووسائل التدفئة المستخدمة وكذلك أحكام غلق العنبر لمنع دخول الأتربة والعواصف حتى لا توثر على الجهاز التنفسى للطيور.





13- ضرورة وجود شخص بالعنابر مسئول عن تأمين بصفة دائمة واستمرارية عمل وسائل التدفئة داخل العنابر، ووضع وسائل التدفئة على مستويات منخفضة الارتفاع داخل العنابر.





14- التأكد من جودة الصرف الزراعي بالأراضي المنزرعة وتطهير المصارف للتخلص من الماء الزائد كلما أمكن ذلك وذلك قبل بداية الأمطار.



