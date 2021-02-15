ضبط 3 أشخاص بالساحل بحوزتهم أسلحة للتشاجر مع آخرين

تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط 3 أشخاص بالساحل بحوزتهم أسلحة بيضاء ونارية بدون ترخيص بقصد التشاجر مع آخرين.





وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة إدارة تأمين الطرق والمنافذ لتفقد الحالة الأمنية بالساحل تمكنت من ضبط 3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بمحافظة بورسعيد حال استقلالهم سيارة مستأجرة قيادة أحدهم وعثر بداخلها على طبنجة وعدد 7 طلقات من ذات العيار وسلاح أبيض "مطواة".





بمواجهتهم اعترف أحدهم بسابقة تحصله على السلاح النارى من أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الإسكندرية "جار تحديده وضبطه" بقصد التشاجر مع آخرين بمنطقة سكنه، كما أقر آخر بحيازته للسلاح الأبيض بقصد الدفاع، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار تكثيف الجهود لتحديد وضبط المتهم الهارب.



