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حوادث

الأمن يكشف عن مكان فتاة الشرقية المختفية

الإثنين 15/فبراير/2021 - 03:11 م
الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
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مصطفى الرماح
كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة ما نشرته إحدى المنظمات متضمنًا مناشدة أسرة إحدى الفتيات بمساعدتهم فى العثور عن نجلتهما عقب تغيبها عن المنزل.

بالفحص تبين قيام شقيقة الفتاة المشار إليها بتقديم بلاغ بقسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية بغياب شقيقتها عن المنزل ولم تتهم أو تشتبه فى أحد بالتسبب فى غيابها.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد الفتاة المشار إليها ، وتبين تركها للمنزل بمحض إرادتها لتصاعد خلافاتها مع والدتها .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ..وتسليمها لأهليتها عقب أخذ التعهد عليهم بحسن رعايتها.

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