خان آداب المهنة.. طبيب يبيع طفلا رضيعا بعد عجز والديه عن دفع نفقات الولادة

اثار طبيب باكستاني الغضب عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعدما خان آداب مهنته و قرر أن يعرض طفلا رضيعا للبيع عبر الإنترنت فور ولادته في المستشفى التي يعمل بها.





ووفقا لما ورد في صحيفة "ديلي ميل"، فإن طبيب باكستاني استقبل سيدة حامل في المستشفى التي يعمل بها، وهي في مرحلة المخاض وقام بإتمام عملية الولادة ولكن فوجئ أن والدي الجنين غير قادرين على دفع نفقات العملية.





واقترح الطبيب على الوالدين أن يبيع رضيعهما عبر الانترنت ليحصل من خلالها على نفقات العملية التي أجراها، الا أنهما رفضا بشدة ما قاله

ولكنهما لم يتمكنا من أخذ الصبي معهما.



