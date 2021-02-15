محاضرات في التراث العربي في مكتبة الإسكندرية

يُقدِّم مركز المخطوطات التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية محاضرة ثقافية عبر الإنترنت بعنوان: "المنهج العلمي في الحضارة العربية الإسلامية"، يُلقيها الدكتور حسين سليمان؛ رئيس قسم الدراسات الأكاديمية بمركز المخطوطات بالمكتبة، وذلك يوم الأربعاء الموافق 17 فبراير الجاري في تمام الحادية عشرة صباحًا.





تتناول المحاضرة أصول المنهج العلمي الذي استخدمه العرب المسلمون في الحضارة اليونانية، وكيفية تأثر اليونانيون بذلك المنهج من الحضارات المصرية القديمة، والأشورية، والكلدانية مما أدى بهم إلى اعتماد العقل في النظر إلى الوجود والطبيعة وتفسيرها. وتناقش المحاضرة إبداع الحضارة العربية الإسلامية في استخدام المنهج العلمي باعتمادهم العقل ومنهج الأسباب والمسببات والمنهج التجريبي في دراساتهم العلمية في علوم الرياضات والفلك والفلسفة الطبيعية وغيرها من العلوم.





وتأتي تلك المحاضرة ضمن سلسلة محاضرات يُقدِّمها مركز المخطوطات بعنوان: "في التراث العربي الإسلامي"، والتي يعمل من خلالها المُحاضر على التعريف بالجوانب المختلفة التي أبدع فيها العرب والمسلمون في ماضي الحضارة العربية الإسلامية، ويرد من خلالها على المنتقصين من التراث العربي خاصة في جوانبه العلمية التي أضاف فيها المسلمون لعلوم الحضارات السابقة عليهم خاصة اليونانية والهندية.





وتعد محاضرة "المنهج العلمي في الحضارة العربية الإسلامية" هي المحاضرة الثالثة ضمن تلك السلسة من المحاضرات، وجاءت الأولى تحت عنوان: "وسائط الكتابة في الحضارة العربية"، والثانية بعنوان "التصنيف والترجمة في الحضارة العربية". ويستكمل المحاضر تلك المحاضرات التي تبث مباشرة عبر موقع مركز المخطوطات بمكتبة الإسكندرية، ويُعلن المركز عن مواعيد تلك المحاضرات على صفحته على الفيسبوك وذلك من خلال الرابط التالي: (https://www.facebook.com/Mscbaae).