دراسة بريطانية : زيادة معدلات تدهور النظر وأمراض العين بسبب تلوث الهواء

فى السنوات الماضية زاد معدل تدهور النظر وأمراض العين بين الأفراد الذين لم يصلوا لسن الشيخوخة بعد، وألقت دراسة جديدة نُشرت، يوم الاثنين، الضوء على الصلة التي لا رجعة فيها بين تلوث الهواء وفقدان البصر.









ووفقا لما جاء فى موقع "wionews " يمكن أن يضر تلوث الهواء رؤية الناس ويؤدي في وقت لاحق من الحياة إلى التنكس البقعي ، وهو مرض مرتبط بالعمر في العين يمكن أن يؤدي إلى عمى لا يمكن علاجه.









يعتقد الباحثون أن الملوثات مثل الجسيمات وثاني أكسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكبريت هي أكبر أسباب المخاوف الصحية.





كشفت الدراسة أن الأشخاص الذين تعرضوا لجزيئات محيطة عالية الدقة بقطر ديناميكي هوائي 2.5 ميكرومتر لديهم احتمالات أعلى من التنكس البقعي المرتبط بالعمر (AMD) المبلغ عنها ذاتيًا.









أجرى البنك الحيوي في المملكة المتحدة هذه الدراسة المقطعية على المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و 69 عامًا.





ووفقًا لمؤلفي الدراسة ، فإن "النتائج التي توصلنا إليها تضيف إلى الأدلة المتزايدة على الآثار الضارة لتلوث الهواء المحيط ، حتى في الأماكن ذات التعرض المنخفض نسبيًا لتلوث الهواء المحيط".





يعيش أكثر من 90 في المائة من سكان العالم في أماكن تتجاوز فيها مستويات جودة الهواء الحدود المحددة للملوثات التي تشكل مخاطر صحية ، وفقًا للتقديرات التي نشرتها منظمة الصحة العالمية.





كافح البحث السابق المستند إلى بيانات الأقمار الصناعية والملاحظات الأرضية للتمييز بين التلوث الناجم عن حرق الوقود الأحفوري من مصادر أخرى للجسيمات الضارة ، مثل حرائق الغابات أو الغبار.





سعى فريق من ثلاث جامعات بريطانية وجامعة هارفارد للتغلب على هذه المشكلة باستخدام نموذج عالي الدقة لإعطاء إشارة أوضح عن أنواع الملوثات التي يتنفسها الناس في منطقة معينة.



