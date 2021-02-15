ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

دراسة بريطانية : زيادة معدلات تدهور النظر وأمراض العين بسبب تلوث الهواء

الإثنين 15/فبراير/2021 - 04:59 م
دراسة بريطانية :
دراسة بريطانية : زيادة معدلات تدهور النظر وامراض العين بسبب
Advertisements
اسماء محمد
فى السنوات الماضية زاد معدل تدهور النظر وأمراض العين بين الأفراد الذين لم يصلوا لسن الشيخوخة بعد، وألقت دراسة جديدة نُشرت، يوم الاثنين، الضوء على الصلة التي لا رجعة فيها بين تلوث الهواء وفقدان البصر.


ووفقا لما جاء فى موقع "wionews " يمكن أن يضر تلوث الهواء رؤية الناس ويؤدي في وقت لاحق من الحياة إلى التنكس البقعي ، وهو مرض مرتبط بالعمر في العين يمكن أن يؤدي إلى عمى لا يمكن علاجه.


يعتقد الباحثون أن الملوثات مثل الجسيمات وثاني أكسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكبريت هي أكبر أسباب المخاوف الصحية.

كشفت الدراسة أن الأشخاص الذين تعرضوا لجزيئات محيطة عالية الدقة بقطر ديناميكي هوائي 2.5 ميكرومتر لديهم احتمالات أعلى من التنكس البقعي المرتبط بالعمر (AMD) المبلغ عنها ذاتيًا.


أجرى البنك الحيوي في المملكة المتحدة هذه الدراسة المقطعية على المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و 69 عامًا.

ووفقًا لمؤلفي الدراسة ، فإن "النتائج التي توصلنا إليها تضيف إلى الأدلة المتزايدة على الآثار الضارة لتلوث الهواء المحيط ، حتى في الأماكن ذات التعرض المنخفض نسبيًا لتلوث الهواء المحيط".

يعيش أكثر من 90 في المائة من سكان العالم في أماكن تتجاوز فيها مستويات جودة الهواء الحدود المحددة للملوثات التي تشكل مخاطر صحية ، وفقًا للتقديرات التي نشرتها منظمة الصحة العالمية.

كافح البحث السابق المستند إلى بيانات الأقمار الصناعية والملاحظات الأرضية للتمييز بين التلوث الناجم عن حرق الوقود الأحفوري من مصادر أخرى للجسيمات الضارة ، مثل حرائق الغابات أو الغبار.

سعى فريق من ثلاث جامعات بريطانية وجامعة هارفارد للتغلب على هذه المشكلة باستخدام نموذج عالي الدقة لإعطاء إشارة أوضح عن أنواع الملوثات التي يتنفسها الناس في منطقة معينة.

قدرت الأبحاث في عام 2017 العدد السنوي للوفيات من جميع الجسيمات المحمولة في الهواء - بما في ذلك الغبار والدخان من الحروق الزراعية وحرائق الغابات - عند 4.2 مليون.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ارتداء الكمامات المستخدمة يبطل فاعليتها في الحماية من كورونا

لن تصدق .. الهواء يهددك بالعمى في هذه الحالة

بؤرة ملوثة.. أهالي قرية زيان فى الدقهلية يستغيثون من تلوث الترعة.. شاهد

النواب يوافق على منحة 750 ألف دولار أمريكي لدعم إدارة مواجهة التلوث

ترشيحاتنا

إخلاء 4 عمارات مجاورة لعقار روض الفرج المنهار والبحث عن رجل أسفل الأنقاض

في عيد ميلادها .. 15 صورة تكشف جمال و أناقة نسرين طافش

تعرف على موعد ومكان جنازة البدري فرغلي

خان آداب المهنة.. طبيب يبيع طفلا رضيعا بعد عجز والديه عن دفع نفقات الولادة

طارق يحيى يكشف حقيقة خلافه مع جمال عبد الحميد

بعد واقعة التنمر عليها.. جماهير الأهلي تدعم مروة عيد عبد الملك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات إنفينيتي INFINITI QX80 2021 .. صور

لـ عبور الشارع.. شاهد أفعى كوبرا ضخمة توقف حركة المرور 30 دقيقة| فيديو

سعر ومواصفات فورد لينكولن نافيجيتور 2021.. صور