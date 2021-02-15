تفاصيل القوافل الطبية المجانية بمنطقة القاهرة الجديدة|شاهد

قال الدكتورة فاطمة عبد الرحمن، مدير منطقة القاهرة الجديدةالطبية، إنه تم تدشين قافلة طبية مجانية، وتشمل جميع التخصصات، إلى جانب استشارين ومتخصصين على أعلى مستوى.





ولفتت الدكتورة فاطمة عبد الرحمن، خلال لقائها على فضايئة "اكسترانيوز"، إلى أن القافلة تحتوي على 160 صنف دواء، ويتم تحويل المريض إلى مستشفى القاهرة الجديدة لتلقي العلاج ، مجانا بالكامل، وعلى نفقة الدولة.





وأشارت "عبد الرحمن" إلى أن القافلة تشمل خدمات التحاليل والسونار، وتذكرة الدخول للمستشفى مجانية بالكامل، وتشمل العلاج.





وأوضحت أن القوافل الطبية يتم توزيعها في الأماكن الأكثر حاجة للرعاية الطبية، ويتم عمل استبيانات دورية، لإزالة المعوقات.



