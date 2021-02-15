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الخشت: تطوير المعهد القومي للأورام ورفع كفاءته بتكلفة 150 مليون جنيه

الإثنين 15/فبراير/2021 - 05:10 م
رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة
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هاني حسين
قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنه تم الانتهاء من تطوير المرحلة الأولى من المعهد القومي للاورام  بتكلفة 150 مليون جنيه.

وأضاف محمد عثمان الخشت، في تصريحات تليفزيوينة على قناة "إكسترا نيوز"، "نعمل على رفع كفاءة أقسام المعهد، واستحداث خدمات جديدة، وحجم الأعمال ضخم ويشمل تدعيم الأساسات وإعادة صيانة ورفع كفاءة 7 أدوار من المبنى الشمالي ورفع كفاءة المصاعد".

وتابع الخشت "تم رفع كفاءة سكن التمريض  لتوفير ظروف ملائمة لمعيشة التمريض وتم تطوير منطقة الطوارئ وارتفعت لـ 18 سرير بدلا من 12 سرير وتم إنشاء مدخل خاص للطوارئ لتلافي الزحام وتم الربط الداخلي بين الطوارئ وكافة أقسام المعهد".

وأكد رئيس جامعة القاهرة، خلال الجولة، الانتهاء من أعمال التطوير لأكبر المشروعات في تاريخ جامعة القاهرة، والتي تمت تحت متابعة رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تشمل أعمال التطوير بالمعهد القومي للأورام، إعادة تأهيل المبنى الرئيس بعد حادث الانفجار الذي وقع في أغسطس 2019، وإصلاح التلفيات الداخلية بالمبنى الطبي والواجهات الداخلية والخارجية، وأعمال إصلاح تلفيات الأدوار وقاعة المحاضرات، إلى جانب أعمال إصلاح وتجديد منطقة الطوارئ، والمدخل الرئيس وإنشاء استراحة للمرضى، وإنشاء عيادات الكشف المبكر وعلاج الألم، واستراحة للأطباء إلى جانب تحديث المباني والمكاتب الإدارية، فضلًا عن تطوير الأعمال الكهروميكانيكية للمبنى.

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