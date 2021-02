ليست سلسلة وصف مصر.. أول رحلة لـ بريطاني وثق الآثار المصرية بالرسم والنصوص.. صور

كان الاعتقاد السائد أن أول محاولة لتوثيق الآثار المصرية بالصور والنصوص ترجع إلى سلسلة كتب "وصف مصر - Description de l'Egypte" المكون من 20 مجلدًا، والذي تمت كتابته أثناء الحملة الفرنسية على مصر في أواخر القرن الثامن عشر وطبعتها الأولى عام 1809.





ولكن الحقيقة، أنه كانت هناك العديد من المحاولات السابقة للتوثيق سبقت السلسلة الفرنسية بقرون، ونشر الباحث التاريخي "فادي بدر" معلومات عنها، ومنها كتاب (وصف الشرق - Description of of the East) للرحالة الإنجليزي ريتشارد بوكوك الذي جاب أوروبا بأكملها تقريبا وانتقل منها إلى الشرق في سنة 1737.





وخلال تواجده في الشرق، زار الرحالة الإنجليزي عددًا من الدول العربية مثل مصر والشام وهي بلاد سوريا وفلسطين ولبنان، واستمرت رحلته حتى عام 1740، وقضى منها حوالي 3 سنوات في مصر.





وعلى المستوى الشخصي، كان ريتشارد بوكوك رجل كنيسة، وأسقف في كنيسة أيرلندا، وكانت رحلاته ثقافية ومعرفية ذات طابع ديني، فـ كان يزور الكنائس والأديرة أما رحلته إلى مصر فكانت مرفقة بأهداف أخرى مثل التحقق من الوثائق التاريخية، وأهمها وثائق العهد (Ashtiname of Muhammad) التي أرسلها سيدنا محمد إلى أتباع يسوع الناصري في دير سانت كاترين في سيناء.





وكتب وثائق العهد علي بن أبي طالب، وتحمل بصمة النبي بيده، وهذه الوثيقة تعد عهد بالحماية وبعض الامتيازات لأتباع الديانه المسيحيه في مصر، ووبحسب ما نشره بدر، قيل أنه تم الاستيلاء على هذه الوثيقة من الدير ونقلها إلى اسطنبول بعد الاحتلال العثماني لمصر، بعد تحرير نسخة أخرى ما زالت موجودة.





وكانت مهمة ريتشارد بوكوك التحقق من أصالة الوثيقة، ليبدأ رحلته الخاصة في توثيق رسومات التماثيل والآثار الفرعونية والمعابد والأعمدة وغيرها.