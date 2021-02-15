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أخبار البلد

موت النحل .. الزراعة تصدر حزمة توصيات للنحالين بشأن حالة الطقس

الإثنين 15/فبراير/2021 - 05:43 م
صدى البلد
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شيماء مجدي

أكد الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير معهد بحوث وقاية النباتات، أن المعهد أصدر رسالة توعية لتجنب الآثار السلبية لموجة البرودة والطقس غير المستقر على نحل العسل خلال الأيام القادمة.

يأتى ذلك بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وجاء فيها أن العام النحلى الجديد يبدأ كل عام مع بدأ تزهير المحاصيل الشتوية مثل الفول والبسلة وتزهير أشجار الليمون والخوخ والمشمش ليبدأ نشاط النحل في جمع حبوب اللقاح ونشاط الملكات في وضع البيض، ولكن تشهد هذه الفترة من كل عام تقلبات في الطقس بين ارتفاع وانخفاض لدرجات الحرارة وموجات من الطقس السيئ الذى يمنع النحل من السروح لذا يجب أن تضع بالاعتبار أن تغذية النحل أثناء فصل الشتاء تكون بالمحلول المركز والكاندى حتى لا ترتفع الرطوبة داخل الخلايا وتنتشر بها الأمراض.


كما يلزم قبل موجات الطقس الباردة توفير الغذاء الكافى داخل الخلايا ( على الأقل إطارين من العسل) بما يكفى لاستمرار الملكات في وضع البيض وعدم تراجعها مرة أخرى أو موتها من الجوع خلال مثل هذه الموجات مع توفير عجينة الكاندى وبدائل حبوب اللقاح بكميات كافية لتغذية الحضنة ويجب عليك عدم فتح خلاياك أثناء الطقس السيئ ألا للضرورة القصوى لتجنب تسرب حرارة الخلايا و أصابة الحضنة بالأمراض وقد يصل الأمر إلى موت النحل في أسوأ الأحوال لا قدر الله ويمكنك في هذه الفترة الاستمرار في علاج نحلك وقائيًا للفاروا، حيث تعتبر هذه الفترة من أفضل الفترات، حيث تتطلب أغلب علاجات الفاروا درجات حرارة غير مرتفعة.

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