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تجدد المظاهرات في ميانمار لإنهاء الحكم العسكري ..شاهد

الإثنين 15/فبراير/2021 - 05:35 م
تجدد المظاهرات فى
تجدد المظاهرات فى ميانمار
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ندى عبد العزيز
عرضت فضائية "الغد"، مقطع فيديو لاستمرار المظاهرات الغاضبة فى ميانمار لليوم العاشر على التوالي للطلب بإنهاء الحكم العسكري، والإفراج عن رئيسة حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية، "أونج سان سو تشي"، وغيرها من الزعماء المعتقلين، وعودة الحكومة المدنية التي تم إسقاطها خلال الانقلاب.

يذكر أن ميانمار خضعت لحالة طوارئ بعد أن استولى الجيش على السلطة في الشهر الجاري، وقام الجيش بشن حملة اعتقالات عديدة لكبار المسئولين بالدولة.

وردًا على هذا الانقلاب فرضت الولايات المتحدة عقوبات على العديد من الأشخاص وقادة بالجيش.

وقال المتحدث باسم الخارجية "نيد برايس"، فى مؤتمر صحفى الأسبوع الماضي، إن "مع تنامي الاحتجاجات يجب أن يعرف القادة العسكريون في ميانمار أننا لن نتسامح مع العنف ضد أولئك الذين يدافعون عن حقوقهم الديمقراطية بطرق سلمية".

ودعا قائد جيش ميانمار، المواطنين بعد فرض عقوبات ضده إلى وضع مصالح بلادهم أمامهم، وتغليبها على مشاعرهم الشخصية، والعودة إلى العمل بأسرع ما يمكن.

وحذر "هلاينج"، في تصريحات له "أولئك من يقومون بتحريض الموظفين الحكوميين على المشاركة في حركة العصيان المدني"، مؤكدًا أنه سيعاقبهم جميعًا، وفقًا لصحيفة "ميانمار تايمز".

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