وزير التعليم للنواب: 340 مليون مشاهدة على إحدى منصات الوزارة

قال وزير التربية والتعليم طارق شوقي، إن كافة الكتب الدراسية في ثانوي أصبحت ديجيتال، ومتوفرة على موقع الوزارة ومتاحة للطبع، إذا أراد الطلاب ذلك، وأن الوزارة وفرت خطوط محمول للتابلت بالتعاون مع أورانج، من خلال باقة تكلفتها ٥ جنيهات، توفر دخول مجاني على كافة منصات وزارة التعليم، وأن شركات المصرية للاتصالات وفودافون قدموا نفس العروض للطلاب.





جاء ذلك خلال اجتماع موسع للجنة التعليم بالبرلمان مع وزير التربية والتعليم طارق شوقي، للاستماع إلى آخر المستجدات فيما يخص قرارات الوزارة الأخيرة، وعرض برنامج الوزير على النواب.





وقال شوقي للنواب: كان لدينا منذ فترة وجيزة ٧ آلاف محتوى تعليمي على منصة "إدارة التعليم" أصبحوا ٥٠ ألفا، باللغتين العربية والإنجليزية، وأنه قد حققنا ٣٤٠ مليون مشاهدة على تلك المنصة، وهو رقم ضخم بالنسبة للدخول على أي موقع في العالم، وذلك بخلاف عدد مشاهدات بلغ 250 مليون على منصة "ذاكر".



