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عضو "أكسفورد" لإنتاج لقاح كورونا: الفيروس مر بـ30 تحورا حتى الآن

الإثنين 15/فبراير/2021 - 09:13 م
صدى البلد
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عادل نصار
قال الدكتور أحمد سالمان، عضو فريق أكسفورد لإنتاج لقاح كورونا، إنه لا بد من استقلالية الدول في مجال إجراء الأبحاث على فيروس كورونا، والاستثمار فيها، خاصة في ظل عدم قدرة الشركات على الإيفاء باللقاحات المتعاقد عليها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» الذي يقدمه الإعلامي سيد علي والمذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أنه على مصر والدول العربية أن توفر نوعا من الاستقلالية في البحث العلمي على كورونا، لكي لا يتعرضوا لنفس الأزمة التي تعرضت لها الدول الأوروبية.

وأوضح أن هناك تفاوتا في نسبة الحماية بين اللقاحات المنتجة، إلا أن جميعها تعطي حماية بنسبة 90% من إصابة الشخص بأعراض شديدة، ذاكرًا أن فيروس كورونا مر حتى الآن بـ 30 تحورًا، أشرسها المنتشر في جنوب أفريقيا.

وذكر أن لقاحات كورونا أثبتت فعالية تتراوح من 40 إلى 50% على تحورات الفيروس المنتشرة بجنوب أفريقيا والبرازيل، مؤكدًا أن باقي التحورات في دول العالم لا تؤثر على فعالية اللقاحات.
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