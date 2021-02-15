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رياضة

وزير الرياضة ونائب محافظ الجيزة يشهدان نهائي دوري مراكز الشباب

الإثنين 15/فبراير/2021 - 08:52 م
صدى البلد
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ريهام بكير
شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وهند محمد عبد الرحيم نائب محافظ الجيزة ، فعاليات نهائى دورى مراكز الشباب بالمحافظة فى النسخة الثامنة ، بنادى الترسانة بميت عقبه ، التي أنتهت بفوز مركز شباب ناهيا علي أبو رجوان بنتيجة هدف للاشيء ، في مباراة شهدت حضور لقيادات الوزارة والمحافظة .

أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أن دوري مراكز الشباب يُقام مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية في كافة المحافظات ، في ظل التحديات الراهنة الناتجة عن جائحة كورونا، وهو الأمر الذي يستوجب على الجميع الالتزام بكافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من الفيروس المستجد، مشيرًا أن سلامة اللاعبين وجميع المشاركين في المنافسات في صدارة أولويات الوزارة حفاظًا على صحتهم وسلامتهم .

كما أوضح الوزير أن دوري مراكز الشباب لكرة القدم يعد واحدًا من المشروعات الكبرى التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة لنشر الممارسة الرياضية، وتكثيف الأنشطة والبرامج داخل مراكز الشباب في جميع أنحاء الجمهورية في ضوء التنشئة الرياضية للنشء والشباب .

وخلال اللقاء أشاد وزير الشباب والرياضة بمستوى لاعبي فريقي مركز شباب ناهيا ومركز شباب ابورجوان وطاقم التحكيم، عقب المباراة التي جمعت بين الفريقين، اليوم الأثنين، على ملعب نادي الترسانة .

وسلم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والأستاذة هند محمد عبد الرحيم نائب محافظ الجيزة درع البطولة لفريق ناهيا الذي تأهل الى للمرحلة النهائية علي مستوي الجمهورية.

وحصد المركز الثالث مركز شباب وردان بعد فوزه علي مركز شباب أبورواش في المباراة التي أقيمت بينهما أمس .
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