ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

السقا عميل .. مخرج فيلم السرب يكشف كواليس جديدة عن الفيلم

الإثنين 15/فبراير/2021 - 09:18 م
ابطال السرب
ابطال السرب
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال أحمد نادر جلال مخرج فيلم السرب، إنه عمل كثيرا في تحضيرات الفيلم، مشيرا إلى أن الفيلم يجسد قصة حقيقية بشكل سينمائي. 

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»،: « الاحداث حقيقية ولكن الفيلم سينمائي»، مشيرا الى انه حتى الان لم يتم الانتهاء من تصوير الفيلم .

وأشار إلى أن الفيلم تصويره وتنفيذه صعب وسوف يأخذ وقت كبير لأن مدته ستكون ساعتين؛ موضحا أن النجم أحمد السقا يقوم بدور عميل .

ولفت إلى أن الفنان شريف منير يقوم بدور قائد القوات الجوية وقتها؛ مرددا: « شرف كبير اننا نجسد بطولات الجيش المصري ونوثق الحدث العظيم».

وأكد، أن كل الفنانين المشاركين في العمل على استعداد تجسيد مشهد واحد فقط في عمل ملحمي بطولي؛ قائلا: « العمل فيه حوالي 18 بطلا». 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

فيلم السرب يجمع قصي خولي بـ أحمد السقا

عام التألق.. فيلمان ومسلسل لـ أحمد السقا في 2021

دياب ينشر صورا من كواليس فيلم السرب

بعد الممر والاختيار.. «السرب» ملحمة جديدة للجيش المصري في ليبيا

يوثق بطولات الجيش المصرى فى مكافحة الإرهاب.. مخرج فيلم السرب يكشف موعد عرضه.. فيديو

ملحمة بطولة.. أحمد موسى: الأعداء ما ناموش من لحظة الإعلان عن فيلم السرب

ترشيحاتنا

صاحب واقعة السفر بالحمار من الجيزة لـ أسوان يحرج مذيعة علي الهواء.. فيديو

مقابلة رغد صدام حسين تثير أزمة.. ومطالب باستدعاء سفراء الأردن والسعودية

بقاء محمد صلاح في ليفربول.. أسطورة الريدز يفجر مفاجأة

خلصنا عليه.. أحمد موسى يكشف علاقة هشام عشماوي بفيلم السرب

6 سنوات على الضربة الجوية المصرية في ليبيا .. القاهرة تنقذ طرابلس من الفوضى وتضع خطا أحمر لـ أردوغان

الحكومة: الانتهاء من تطوير 4 محالج لقطن ومخطط 3 أخرى خلال 2021

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. السيارة الفائزة بمسابقة لكزس لتصميم السيارات

20 صورة تكشف قصة الضربة الجوية.. ننشر تفاصيل جديدة عن فيلم السرب لـ أحمد السقا

بعد تصدرها الترند.. شاهد | أجرأ إطلالات روبي التي تكشف عن أنوثتها وقوامها المثالي