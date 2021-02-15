السقا عميل .. مخرج فيلم السرب يكشف كواليس جديدة عن الفيلم

قال أحمد نادر جلال مخرج فيلم السرب، إنه عمل كثيرا في تحضيرات الفيلم، مشيرا إلى أن الفيلم يجسد قصة حقيقية بشكل سينمائي.





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»،: « الاحداث حقيقية ولكن الفيلم سينمائي»، مشيرا الى انه حتى الان لم يتم الانتهاء من تصوير الفيلم .





وأشار إلى أن الفيلم تصويره وتنفيذه صعب وسوف يأخذ وقت كبير لأن مدته ستكون ساعتين؛ موضحا أن النجم أحمد السقا يقوم بدور عميل .





ولفت إلى أن الفنان شريف منير يقوم بدور قائد القوات الجوية وقتها؛ مرددا: « شرف كبير اننا نجسد بطولات الجيش المصري ونوثق الحدث العظيم».





وأكد، أن كل الفنانين المشاركين في العمل على استعداد تجسيد مشهد واحد فقط في عمل ملحمي بطولي؛ قائلا: « العمل فيه حوالي 18 بطلا».