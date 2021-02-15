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محافظات

فض تجمعات داخل مول تجارى عشوائي بالقليوبية

الإثنين 15/فبراير/2021 - 10:34 م
فض تجمعات داخل مول
فض تجمعات داخل مول تجارى عشوائى بالقليوبية
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إبراهيم الهوارى
تمكنت الأجهزة  التنفيذية بمجلس مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية بالاشتراك مع شرطة المرافق من فض مول تجاري عشوائي بالقوة الجبرية بقرية كفر تصفا التابعة لمركز كفر شكر  في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية من تفشي فيروس كورونا.  

وقال اللواء هشام رفعت رئيس مجلس مدينة ومركز كفر شكر إن فض التجمعات جاء بناء على تعليمات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ومراعاة للحد من انتشار فيروس كورونا.  

وتابع رئيس المدينة أننا نعمل على إنفاذ القانون وفرض هيبة الدولة لمنع المخالفات والالتزام بإجراءات وتعليمات الدولة التي يتم تطبيقها على الجميع دون وساطة أو محسوبية. 

من جانبه قام الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية بجوله بمدينة الخانكة حيث يتابع سير العمل وتطبيق الإجراءات الاحترازية بمستشفى الخانكة المركزي و سير العمل بالمستشفى والتي تستقبل حالات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد بطاقة استيعابية 15 سرير رعاية مركزة و4 أجهزة تنفس صناعي إضافة إلى معمل تحاليل ووحدة أشعة. 

وتقدم المستشفى خدمات الرعاية الصحية لباقي التخصصات من خلال استقبال الطوارئ والعيادات الخارجية من خلال فصل مسارات الحركة وتطبيق معايير مكافحة العدوى. 

وخلال الزيارة تم التأكد من توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية والجرعات المخصصة لحالات العزل المنزلي كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الأطقم الطبية والإداريين المتغيبين بدون عذر . 

وأكد نائب المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة لتحقيق انضباط العمل لخدمة المرضى المترددين على المستشفى. 

وتفقد نائب المحافظ ورئيس المركز والمدينة مبنى الوحدة المحلية بأبو زعبل لمتابعة انتظام سير العمل. كما تفقد جراج الحملة الميكانيكية للوحدة للتأكد من صلاحية المعدات والمركبات والتوجيه بإجراء كافة عمليات الإصلاح اللازمة للمركبات. 

وخلال جولته بالوحدة المحلية بأبو زعبل تابع نائب المحافظ رفع مخلفات من قطع أراضي ملكيات خاصة استجابة لشكاوى المواطنين بعزبة الأبيض. 

و تابع رفع الإشغالات وتسيير حركة المرور بمنطقة الموقف وشدد نائب المحافظ على تواجد مسؤولي المتابعة بصورة مستمرة مؤكدا على متابعة محافظ القليوبية المستمرة لشكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة لها.

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