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رياضة

فرج عامر : أتممنا بيع حسام حسن لنادٍ مصري مقابل 40 مليون جنيه

الإثنين 15/فبراير/2021 - 11:49 م
حسـام حسن
حسـام حسن
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حسن العمدة
أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة أنه أتم بيع مهاجم الفريق حسام حسن لأحد الأندية المصرية مقابل 40 مليون جنيه ، رافضًا الإفصاح عن اسم النادي.


وأضاف عامر في تصريحات خاصة لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’  بعد مفاوضات كبيرة و دراسة العديد من العروض الداخلية والخارجية ، تم بيع اللاعب مقابل 40 مليون جنيه لأحد أندية الدوري المصري بداية من الموسم القادم.


وأوضح عامر ، أنه تم تجديد التعاقد مع أحمد سامي المدير الفني للفريق ، فهو مدرب ذو شخصية قوية ويحظى بحب لاعبي الفريق ، ويحقق نتائج جيدة هذا الموسم.


وبسؤاله عن مصطفى فتحي ، قال : لم نتحدث مع مسئولي الزمالك حول الحصول على خدمات اللاعب بشكل نهائي، لكن أتمنى ذلك لأن مصطفى فتحي من اللاعبين المميزين في مصر.
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