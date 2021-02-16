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مرأة

نظافة الكبد من السموم بأعشاب مجربة من مطبخك

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 02:16 م
صدى البلد
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لمياء الياسين
تتسبب أمراض الكبد كل عام في وفاة ما يقرب من مليوني حالة وفاة في جميع أنحاء العالم، ولذلك نقدم لك أعشاب تنظيف الكبد من السموم فى يوم واحد بالأعشاب التى تؤدي لـ صحة الكبد ومرض الكبد الدهني.




تشمل عوامل الخطر لأمراض الكبد  ارتفاع مستويات السكر في الدم، والسمنة ، وارتفاع ضغط الدم، والفيروسات، وارتفاع مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول، وأكثر من ذلك.


يُعالج ارتفاع إنزيمات الكبد بعدة طرق، بما في ذلك الأدوية، والعلاج الغذائي، والعلاج المناعي، وتغيير نمط الحياة، والاستئصال الجراحي، وحتى زرع الكبد في المرحلة النهائية من مرض الكبد، بالإضافة إلى العلاجات القياسية، يلجأ العديد من الأشخاص إلى العلاجات البديلة.


تنظيف الكبد من السموم فى يوم واحد بالجينسنج
هو مكمل عشبي شهير معروف بخصائصه القوية المضادة للالتهابات، وأظهرت عدد من الدراسات أن الجينسنج له تأثيرات مضادة للأكسدة وقد يساعد في الحماية من إصابة الكبد التي تسببها الفيروسات والسموم، بالإضافة إلى أنه قد يعزز تجديد خلايا الكبد بعد الجراحة.


ما هو أكثر من ذلك، أظهرت بعض الدراسات البشرية أن علاج الجينسنج قد يحسن وظائف الكبد ويقلل من التعب والالتهابات لدى الأشخاص المصابين بأمراض الكبد واختلال وظائف الكبد.


قد يساعد الجينسنج في الحماية من تلف الكبد ويعتبر آمنًا بشكل عام، ومع ذلك، فمن المحتمل أن يتفاعل مع بعض الأدوية، مما قد يؤدي إلى آثار جانبية خطيرة.


مشروب تنظيف الكبد بالشاى الأخضر 
وجدت بعض الدراسات أن تناول مكملات الشاي الأخضر قد يساعد في علاج المصابين بأمراض الكبد.


ووجدت دراسة أجريت على 80 شخصًا يعانون من مرض الكبد الدهني غير الناجم عن شرب الكحول (NAFLD) أن تناول 500 مجم من مستخلص الشاي الأخضر يوميًا لمدة 90 يومًا يقلل بشكل كبير من علامات تلف الكبد ALT وa


بينما يعتبر شرب الشاي الأخضر آمنًا لمعظم الناس، في حالات نادرة، تم ربط مكملات مستخلص الشاي الأخضر بإصابة الكبد الحادة.


تنظيف الكبد من السموم فى 3 أيام بالعرقسوس
قد تفيد مكملات عرق السوس فى الحماية من تلف الكبد، ومن المهم ملاحظة أن بعض الأشخاص قد يكونون أكثر حساسية لمكملات عرق السوس، فضلًا عن أنها قد تؤدي إلى آثار جانبية ضارة.


تنظيف الكبد من السموم بالاعشاب
 الكركم جيدًا له خصائص قوية مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة ومضادة للسرطان، مما يجعل هذه العشبة خيارًا شائعًا لمن يعانون من أمراض الكبد.


تعتبر مكملات الكركم والكركمين آمنة بشكل عام.


تنظيف الكبد والقولون بالثوم

على الرغم من أن الثوم يعتبر نباتيًا، إلا أنه عنصر شائع في العديد من العلاجات العشبية فهى مليئة بمضادات الأكسدة القوية والمركبات النباتية المضادة للالتهابات، مثل الأليسين والألين والتي قد تساعد في دعم صحة الكبد.


الرجال الذين تناولوا الثوم النيئ أكثر من 7 مرات في الأسبوع تقل لديهم مخاطر الإصابة بأمراض الكبد الدهنية بنسبة تصل إلى 29٪.


بالإضافة إلى ذلك، ربطت دراسة بين تناول الثوم الخام وانخفاض خطر الإصابة بسرطان الكبد.


ارتبط تناول الثوم النيئ مرتين أو أكثر في الأسبوع بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الكبد بنسبة 23٪، مقارنة باستهلاك الثوم النيئ أقل من مرتين في الأسبوع.

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