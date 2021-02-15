مشروب يقضي على السموم بالكبد في 72 ساعة

يمكن أن يؤدي تراكم السموم في الكبد إلى تدهور صحتك بشكل خطير. لهذا السبب من الجيد مساعدة جسمك بين الحين والآخر عن طريق تعزيز الكبد ويمكن أن يدعم مشروب التخلص من السموم كبدك.
الكبد أكبر بكثير مما يتوقعه البعض. يقع العضو تحت الرئتين ويؤدي بعض الوظائف الحيوية في جسم الإنسان والكبد مسؤول عن تنقية الدم وتنظيمه وإزالة الفضلات من الدم. ثم يتم إعادة استخدام هذا أو تقسيمه. للكبد أيضًا وظائف مهمة أخرى. على سبيل المثال ، العضو مسؤول عن امتصاص وتخزين العناصر الغذائية من الطعام.
كثير من الناس لا يعرفون أن الكبد هو أيضًا أحد أهم الأعضاء عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن. وبالتالي ، فإن إعطاء دفعة للكبد يمكن أن يساعدك على فقدان الوزن الزائد.
مكونات المشروب:
عصير 3 حبات ليمون
1 كوب بقدونس مقطّع
5 قطع كرفس
6 أكواب ماء
طريقة:
ضعي عصير الليمون والبقدونس والكرفس في الخلاط واخلطيهم. ثم يضاف الماء ويخلط مرة أخرى. يمكنك تكرار عملية التخلص من السموم هذه بعد سبعة إلى عشرة أيام.
خذ هذا المشروب ثلاث مرات في اليوم لمدة ثلاثة أيام متتالية. تجنب الوجبات الثقيلة خلال تلك الأيام الثلاثة. استخدم هذا المشروب كمعزز إضافي عند اتباع نظام غذائي