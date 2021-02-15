مشروب يقضي على السموم بالكبد في 72 ساعة

الكبد أكبر بكثير مما يتوقعه البعض. يقع العضو تحت الرئتين ويؤدي بعض الوظائف الحيوية في جسم الإنسان والكبد مسؤول عن تنقية الدم وتنظيمه وإزالة الفضلات من الدم. ثم يتم إعادة استخدام هذا أو تقسيمه. للكبد أيضًا وظائف مهمة أخرى. على سبيل المثال ، العضو مسؤول عن امتصاص وتخزين العناصر الغذائية من الطعام.



