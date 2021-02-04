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مرأة

تلف الكبد والسرطان.. احذر تناول هذا النوع من الجبن

الخميس 04/فبراير/2021 - 05:03 م
اضرار الجبن الرومي
اضرار الجبن الرومي
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نهى هجرس
يساعدك اتباع نظام غذائي صحي في الحصول على نمط حياة سليم، ولكن الكثير من الأشخاص يميلون إلى تناول الجبن بكميات كبيرة جدا، مما يؤدي إلى زيادة الوزن بشكل كبير، والتأثير على صحتهم بشكل سيئ.

وتعد الجبن الرومي من أكثر أنواع الجبن ضررًا على صحتك، وذلك بجانب احتوائها على كميات كبيرة من الدهون، ولكن المشكلة الأكبر في طريقة تخزين الجبن الرومي.

وذلك حيث يتم وضع الجبن لعدة أشهر لتطوير قوامها، ولكن من المفترض أن يتم تنظيف مناطق التخزين يوميًا، ولكن لا تقوم جميع المناطق التي تحتوي على مخزون الجبن الرومي بتنظيفها يوميا مما يسبب العديد من المشكلات.

عندما ينضج الجبن الرومي، يتساقط الماء المملح على الرفوف الخشبية حيث تبقى قوالب الجبن لعدة أشهر، مما يقوم الخشب بامتصاص البكتيريا والفطريات وتكوينها، ثم تتحول الفطريات المتعفنة إلى كتل الجبن، وتحفظ بداخلها، والتي تشكل نوعًا من السموم يسمى الأفلاتوكسين، والأفلاتوكسين هو سم عديم الرائحة وعديم اللون ينتج عن بعض أنواع العفن التي يمكن أن تسبب تلف الكبد والسرطان.


المصدر thedailycrisp
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