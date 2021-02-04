تلف الكبد والسرطان.. احذر تناول هذا النوع من الجبن

عندما ينضج

، يتساقط الماء المملح على الرفوف الخشبية حيث تبقى قوالب الجبن لعدة أشهر، مما يقوم الخشب بامتصاص البكتيريا والفطريات وتكوينها، ثم تتحول الفطريات المتعفنة إلى كتل الجبن، وتحفظ بداخلها، والتي تشكل نوعًا من السموم يسمى الأفلاتوكسين، والأفلاتوكسين هو سم عديم الرائحة وعديم اللون ينتج عن بعض أنواع العفن التي يمكن أن تسبب تلف الكبد والسرطان.