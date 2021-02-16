كبير باحثي "الصحة العالمية" في ووهان.. يكشف: كورونا تحور 13 مرة قبل إبلاغ الصين عنه .. الفيروس اخترق رئات البشر وتطور قبل اكتشافه في ديسمبر 2019 ..عينات دم في أوروبا كشفت وجود عدوى قبل إبلاغ الصين به

بيتر امبارك كبير باحثي منظمة الصحة العالمية:

- الفيروس تطور داخل الآدميين لبعض الوقت ما سمح لهذه السلالات المختلفة بالتطور

- لا أجزم بأن المرض انتشر قبل ديسمبر 2019.. وادعو إلى مزيد من البحث

- 1000 شخص في ووهان يمكن أن يكونوا قد أصيبوا في أوائل ديسمبر.. 174 حالتهم كانت خطيرة

- حصلت على 92 سجلًا لمرضى مصابين بكورونا في هوبي مؤرخة قبل ديسمبر 2019

- عينات دم في أوروبا كشفت وجود عدوى كورونا قبل سبتمبر 2019 ما يزيد من احتمالية تفشي المرض قبل ابلاغ الصين به





كشف العالم الذي قاد بعثة منظمة الصحة العالمية لتقصي الحقائق كورونا - كوفيد 19 إلى ووهان عن أول دليل على أن الفيروس كان منتشرًا على نطاق واسع في الصين قبل أن تنبه بكين العالم لوجوده.





وقال بيتر إمبارك، إن فريقه اكتشف أن هناك ما لا يقل عن 13 نوعًا مختلفًا من فيروس كوفيد في ووهان في ديسمبر من العام الماضي، ما يشير إلى أن الفيروس كان في البشر لبعض الوقت للسماح لهذه السلالات المختلفة بالتطور.





وكشف أيضًا أن ما يصل إلى 1000 شخص في ووهان يمكن أن يكونوا قد أصيبوا في أوائل ديسمبر - تقدير يعتمد على البيانات الصينية التي أظهرت 174 حالة إصابة خطيرة بالمرض.





وتوقف امبارك عن القول إن الفيروس كان ينتشر في الصين قبل ديسمبر ، لكن البروفيسور إدوارد هولمز - عالم فيروسات من أستراليا - قال لشبكة CNN إن الأدلة تشير إلى "من المحتمل أن الفيروس كان ينتشر لفترة أطول من ذلك الشهر وحده".





وتعتبر تعليقات الدكتور امبارك انعكاسًا ملحوظًا لتلك التي أدلى بها الأسبوع الماضي فقط - أثناء وجوده في الصين - عندما أصر على عدم وجود دليل على انتقال العدوى "في ووهان أو أي مكان آخر'' قبل ديسمبر 2019.





كما دعا العلماء إلى التوقف عن التحقيق في احتمال هروب الفيروس من المختبر، وهو الموقف الذي تراجع عنه مدير منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس منذ ذلك الحين - قائلًا إن "جميع الخيارات مطروحة على الطاولة".





واتهم منتقدون، بمن فيهم الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب، منظمة الصحة العالمية بترديد الدعاية الصينية بشأن الفيروس منذ الإعلان عن تفشي المرض لأول مرة للعالم، ولم تؤد تعليقات الدكتور إمبارك الأسبوع الماضي إلا إلى زيادة الوقود.













في حديثه في عطلة نهاية الأسبوع بعد عودته إلى أوروبا، كشف الدكتور إمبارك أن فريقه حصل على 92 سجلًا فقط من سجلات المرضى من جميع أنحاء مقاطعة هوبي مؤرخة قبل ديسمبر 2019 والتي أظهرت دليلًا محتملًا على الإصابة بفيروس كوفيد 19.

من بين هؤلاء، وافق 67 على اختبار الأجسام المضادة لـ كورونا والتي تظهر ما إذا كان الشخص قد أصيب بالفيروس في السابق - وجميع الاختبارات سلبية.

ومع ذلك ، قال إمبارك إنه يجب إجراء المزيد من الاختبارات لأنه من المحتمل أن تكون الأجسام المضادة لـ كوفيد قد اختفت من هؤلاء المرضى قبل إعادة اختبارهم ، بعد أكثر من عام.

وعلى وجه التحديد، دعا السلطات في بكين إلى السماح لفريقه بالوصول إلى 200 ألف عينة دم موجودة في بنك الدم في ووهان والتي يعود تاريخها إلى عامين حتى يمكن اختبارها بحثًا عن الأجسام المضادة.

وستوفر العينات لقطة سريعة لما كان في نظام المريض في الوقت الذي تم فيه أخذ الدم، ما يعني أن أي أجسام مضادة لـ كوفيد ستظل مرئية للباحثين.

واكتشفت دراسات مماثلة أجريت على عينات الدم التي أجريت في أوروبا أدلة على وجود عدوى بكوفيد تعود إلى سبتمبر 2019، ما يزيد من احتمالية انتشار المرض لأشهر قبل أن تبلغ الصين به لأول مرة إلى منظمة الصحة العالمية.

واستغلت بكين النتائج لتلمح إلى أنها دليل على أن الفيروس بدأ بالفعل خارج حدودها، على الرغم من أن غالبية الخبراء ما زالوا يعتقدون أن الصين كانت المصدر.

وقال الدكتور إمبارك إن اكتشاف 13 متغيرًا استند إلى عينات جينية جزئية للفيروس مأخوذة في ديسمبر 2019 لم تكن متاحة سابقًا للباحثين الدوليين.

وأضاف أن تقديره لـ 1000 حالة في ووهان بحلول ديسمبر هو تقدير مستمد من 174 حالة سجلتها السلطات الصينية - 100 حالة تم تأكيدها من خلال الاختبارات المعملية، و 74 حالة أخرى تم تشخيصها من قبل الأطباء بناءً على أعراض المريض.

وقال إن هذه الحالات كانت على الأرجح إصابات شديدة منذ أن تم إبلاغ الأطباء بها ، وأن الباحثين يعتقدون أن "حوالي 15 في المائة من الحالات ينتهي بهم الأمر إلى حالات خطيرة".

وبناءً على ذلك، من المعقول تقدير إصابة حوالي 1000 شخص في ووهان وقت الإبلاغ عن هذه الحالات البالغ عددها 174 حالة.

وفي حين أنه من المحتمل أن يكون المرض قد انتشر في الصين قبل أن يكتشفه الحزب الشيوعي الحاكم، فإن تاريخ بكين في التستر على العدوى، وحملتها المبكرة على من أبلغوا عن وجود كوفيد، وحرصها على توجيه أصابع الاتهام في الخارج، أدى إلى النقاد يتهمون المسؤولين الصينيين بالتستر.

وقال الدكتور إمبارك، في عرض موجز لنتائج مهمة فريقه لتقصي الحقائق التي استمرت شهرًا الأسبوع الماضي، إن الفريق فشل في تحديد مصدر الفيروس أو كيف انتقل إلى البشر لأول مرة، بدلًا من ذلك، توصل الفريق إلى أربع نظريات حول أصوله.

وأضاف إن التفسير الأكثر ترجيحًا هو أن الفيروس انتقل من الحيوان المضيف الأصلي إلى حيوان وسيط يتعامل عن كثب مع البشر، قبل أن ينتقل إلى البشر.

وتابع قائلا إن "الحيوانات الوسيطة يمكن أن تشمل منتجات حيوانية مجمدة أو مبردة تُباع في أسواق ووهان ، بما في ذلك تلك المستوردة من الخارج" موضحًا نظريته الثانية.

وقال الدكتور إمبارك، إن النظرية التالية الأكثر ترجيحًا هي أن الفيروس قفز مباشرة من مضيفه الأصلي إلى البشر، مقدمًا الخفافيش كمصدر محتمل.

لكنه قال إن البشر والخفافيش لا يتلامسون بشكل وثيق في ووهان، كما أن مسحات من الخفافيش وأنواع مختلفة من الحيوانات الأخرى في الصين - بما في ذلك الحيوانات البرية والحيوانات الأليفة وحيوانات المزرعة - فشلت في العثور على المصدر الأصلي.

ودعا الدكتور إمبارك إلى إجراء مزيد من الأبحاث حول هذه النظريات الثلاث، وقال إن الفرق يجب أن تبحث في الخارج وكذلك داخل حدود الصين.





وكانت النظرية الوحيدة التي رفضها بشكل قاطع هي أن الفيروس قد تسرب من المختبر، قائلًا إن مثل هذا الحدث "غير مرجح للغاية'' ولا يتطلب مزيدًا من البحث.

ومع ذلك، تراجعت منظمة الصحة العالمية منذ ذلك الحين عن هذا البيان - مع رئيسها الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الذي اتهم هو نفسه بالاتفاق مع الصين والميل لها - قائلًا إن جميع النظريات لا تزال "مطروحة على الطاولة".

وأضاف "بعد أن تحدثت مع بعض أعضاء الفريق، أود أن أؤكد أن جميع الفرضيات تظل مفتوحة وتتطلب مزيدًا من التحليل والدراسات".

وتحدث الدكتور ليانج وانيان ، رئيس فريق أبحاث ووهان الصيني، في المؤتمر الصحفي الأسبوع الماضي، مدعيا أنه لا يوجد دليل على أن كوفيد كان موجودًا في أي منشأة في الصين قبل ظهوره على البشر.

وقال إنه إذا لم يكن الفيروس موجودًا في المختبر قبل تفشي المرض، فلن يتمكن من النجاة.

وبدلًا من ذلك، دفع الدكتور وانيان النظرية - التي أصبحت سائدة في الصين في الأسابيع الأخيرة - بأن الطعام المجمد كان يمكن أن يكون المصدر ، قائلًا إن بحثه يظهر أن كوفيد يمكن أن يعيش لفترة طويلة في درجات حرارة منخفضة.

وأضاف أن هذا يعني أن الفيروس كان يمكن أن يسافر لمسافات طويلة للوصول إلى ووهان، دون أن يقول على وجه التحديد إنه جاء من الخارج.

وكشف أيضًا أن سوق هوانان للمأكولات البحرية - السوق الذي تم فيه اكتشاف المجموعة الأولى من حالات الإصابة بفيروس كوفيد - لم يكن السوق الوحيد في المدينة الذي أصيب بالعدوى.

وتابع: "في حين أن بعض الحالات المبكرة كانت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بسوق هوانان للمأكولات البحرية، فإن البعض الآخر كان مرتبطًا بأسواق أخرى ،" وحالات أخرى ليس لها ارتباط بالسوق على الإطلاق.

ومن المحتمل أن سوق هوانان كان بمثابة بؤرة لانتقال الفيروس، لكن الفيروس انتقل أيضًا إلى مكان آخر في نفس الوقت.

وليس من الممكن على أساس المعلومات الحالية تحديد كيفية إدخال الفيروس في سوق هونان.

وفي الواقع، زعم أن أول حالة مؤكدة لـ كوفيد في ووهان - والتي حدثت في 8 ديسمبر - ليس لها أي صلة بأي سوق داخل المدينة.

وأضاف أن العينات المأخوذة من حالات مبكرة في سوق هوانان أظهرت اختلافات طفيفة في الفيروس، ما يعني أنه كان موجودًا في البشر لفترة غير معروفة قبل التسبب في تلك العدوى.

ووافق الدكتور إمبارك على ذلك، قائلًا إن السوق لعب دورًا في الانتشار المبكر لكن لم يكن من الممكن تحديد كيفية دخول الفيروس إلى السوق أو كيفية انتشاره من خلاله.

وقدم الدكتور وانيان تفسيرات أخرى لكيفية انتقال الفيروس إلى البشر، واقترح أن القطط كان من الممكن أن تتصرف كحيوان وسيط بعد الإبلاغ عن حالات حول العالم.

كما أشار إلى عدوى كوفيد 19 كدليل على حيوان مضيف آخر، بدلًا من الخفافيش أو آكل النمل - كلاهما يستخدم بشكل شائع في الطب الصيني التقليدي والطبخ.

وأضاف أنه تم إجراء عشرات الآلاف من اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل على الحيوانات في جميع أنحاء الصين منذ تفشي المرض الأولي، بما في ذلك الحيوانات المستزرعة محليًا والحيوانات البرية والحيوانات الأليفة. وقال إن جميع الاختبارات كانت سلبية.

ماريون كوبمانز، عالمة أخرى في منظمة الصحة العالمية كانت جزءًا من الفريق في الصين، اقترحت أيضًا أن أرنبًا أو جرذًا من الخيزران أو نمسًا قد يكون بمثابة وسيط لأن جميعهم معرضون لفيروسات كورونا وبعضهم كان موجودًا في سوق هوانان في ووهان.



