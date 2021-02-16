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مساءلته تأديبيا .. وكيل مجلس النواب يكشف موقف الغياب عن جلسات البرلمان.. فيديو

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 02:27 ص
وكيل مجلس النواب
وكيل مجلس النواب
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إبراهيم القادري
قال المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، إن حضور النواب يوميا يتراوح ما بين 400 إلى 500 نائب يوميا، مؤكدا أن هناك بصمة وجه لجميع النواب لمعرفة نسبة حضور كل نائب.

وأضاف سعد الدين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر"، هناك برلمانات توقفت عن العمل بسبب أزمة جائحة كورونا، لافتا إلى أننا نعمل يوميا منذ بدء عمل البرلمان.

واوضح سعد الدين ، عضو مجلس النواب لا يجب ان يتغيب أكثر من 3 جلسات في الشهر، وفي حالة تغيبه يسقط حقه في المكافأة عن مدة الغياب.

وتابع سعد الدين، ان عضو المجلس إذا أخلَّ بواجباته؛ يتم مساءلته تأديبيا، ويجب على العضو حضور الجلسات،لأن عدم الحضور؛ يعتبر خللا في واجبات العضو.
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