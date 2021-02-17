أهالى عزبة عمر نامق فى قها يطالبون برصف الطرق المتهالكة

اشتكى سكان عزبة عمر نامق التابعة مركز قها محافظة القليوبية، من تهالك الطرق وسط معاناة الأهالي لعدم إدراج المسئولين شوارع العزبة ضمن خطط الرصف.









وقال المواطن نبيل الجوهرى، فى رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد": "نعانى أشد المعاناة نحن سكان عزبة عمر النامق من تهالك الرصف فى الشوارع العزبة وعدم صلاحيته للسير عليه، مع العلم أن طريق العزبة يخدم أربع عزب و200 فدان زراعة، وهو ما يؤدى لكثير من الحوادث، خاصة لقائدي المركبات، ويؤدي إلى تدمير السيارات".





وأضاف: "على الرغم من معاناة الأهالي، إلا أن الطرق خارج حسابات المسئولين ورئيس المدينة"، مطالبًا برصف العزبة أو الوصول لحل بعدما استعانوا بكل المسئولين ولم تتم الاستجابة حتى الآن، لافتًا إلى أن المعاناة تزداد في فصل الشتاء بسبب تدهور البنية التحتية بسبب مياه الصرف الصحى التى تغرق الشارع دائما ومياه الأمطار، ما يؤدى إلى عدم المقدرة على السير فى الشارع على الأقدام.









وناشد القارئ المسئولين بالمحافظة والجهات المختصة التدخل وتحديد ميزانية لرصف العزبة لتسهيل حركة الأهالى.









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