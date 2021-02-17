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بين الناس

أهالى عزبة عمر نامق فى قها يطالبون برصف الطرق المتهالكة

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 01:00 م
صدى البلد
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وسام مختار
اشتكى سكان عزبة عمر نامق التابعة مركز قها محافظة القليوبية، من تهالك الطرق وسط معاناة الأهالي لعدم إدراج المسئولين شوارع العزبة ضمن خطط الرصف.


وقال المواطن نبيل الجوهرى، فى رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد": "نعانى أشد المعاناة نحن سكان عزبة عمر النامق من تهالك الرصف فى الشوارع العزبة وعدم صلاحيته للسير عليه، مع العلم أن طريق العزبة يخدم أربع عزب و200 فدان زراعة، وهو ما يؤدى لكثير من الحوادث، خاصة لقائدي المركبات، ويؤدي إلى تدمير السيارات".

  
وأضاف: "على الرغم من معاناة الأهالي، إلا أن الطرق خارج حسابات المسئولين ورئيس المدينة"، مطالبًا برصف العزبة أو الوصول لحل بعدما استعانوا بكل المسئولين ولم تتم الاستجابة حتى الآن، لافتًا إلى أن المعاناة تزداد في فصل الشتاء بسبب تدهور البنية التحتية بسبب مياه الصرف الصحى التى تغرق  الشارع دائما ومياه الأمطار، ما يؤدى إلى عدم المقدرة على السير فى الشارع على الأقدام.


وناشد القارئ المسئولين بالمحافظة والجهات المختصة التدخل وتحديد ميزانية لرصف العزبة لتسهيل حركة الأهالى.


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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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