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رياضة

جماهير الأهلي تطلق هاشتاج "بداية العاشرة يا أهلي" قبل ساعات من مواجهة المريخ السوداني

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 02:31 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
 دشن جمهور النادي الأهلي، هاشتاج "بداية العاشرة يا أهلي"، وذلك قبل ساعات من مواجهة المارد الأحمر والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مساء اليوم الثلاثاء مع المريخ السوداني على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

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وحفز عددا من جماهير الأهلي، لاعبي الفريق قبل مواجهة المريخ، وطالبوهم بتحقيق الفوز والدفاع عن اللقب.

وحقق الأهلي بالموسم الماضي البطولة التاسعة له بدوري أبطال إفريقيا، ويستهل حملة الدفاع عن لقبه بالمواجهة الأولى في دور المجموعات أمام المريخ.

ويدخل الأهلي لمباراة المريخ السوداني، بقائمة تضم:

حراسة المرمى : محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير.

خط الدفاع : محمد هاني - أحمد رمضان بيكهام - ياسر إبراهيم - بدر بانون - رامي ربيعة - محمود وحيد - سعد سمير.

خط الوسط : أليو ديانج - أكرم توفيق - عمرو السولية - حمدي فتحي - محمد مجدي أفشة - جونيور أجاي - محمود عبد المنعم "كهربا".

خط الهجوم : محمد شريف - مروان محسن - والتر بواليا.
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