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حوادث

مصرع طفلة سقطت من أعلى سلم منزلها في سوهاج

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 05:36 ص
صدى البلد
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أنغام الجنايني
لقيت طفلة مصرعها إثر سقوطها من أعلى سلم الطابق الثاني بمنزل أسرتها، بمركز ساقلتة بمحافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مدير الأمن، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ساقلتة، يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي، مفادها وصول الطفلة "مريم. ع. ع"، ٣ سنوات، وتقيم دائرة القسم، جثة، إدعاء سقوط من علو.

وبالانتقال والفحص وبسؤال والدها "ع. ت"، ٣١ عامًا، عامل، قرر أنه أثناء لهو نجلته أعلى سلم منزله بالطابق الثاني إنزلقت قدماها وسقطت أرضًا، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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