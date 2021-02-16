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أخبار العالم

تسونامي من المعلومات المضللة.. وزير اللقاحات البريطاني: لا نية لاعتماد جواز سفر للملقحين

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 10:22 ص
وزير اللقاحات البريطاني:
وزير اللقاحات البريطاني: لا نية لاعتماد جواز سفر للملقحين
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دعاء أبوهشيمة
أكد وزير اللقاحات البريطاني، نديم الزهاوي، اليوم الاثنين، أنه لا نية لاعتماد "جواز سفر" للملقحين محليا.

وقال الزهاوي، خلال حديثه مع شبكة "سكاي نيوز" إن لندن سنتعاون مع أي جهة خارجية تطلب شهادات تلقيح للمسافرين.

وأضاف وزير اللقاحات أن الحكومة تكافح "تسونامي من المعلومات المضللة" عندما يتعلق الأمر بفيروس كورونا.

وتابع الزهاوي قائلا: " إنه في حين أن إيجابية لقاح COVID-19" كانت عالية، إلا أن أولئك الذين يترددون في أخذ اللقاح يميلون إلى "الانحراف بشدة" نحو مجتمعات السود والآسيوية والأقليات العرقية".

وقال: "هناك تسونامي من المعلومات المضللة والمعلومات الخاطئة، ولدينا وحدة عبر الحكومة تتعامل مع منصات التكنولوجيا لإزالة هذه الأخبار المزيفة".

وأضاف الزهاوي: "نحن نترجم كل شيء إلى 20 لغة، من العربية إلى الفارسية، إلى الهندية، إلى البولندية، في جميع المجالات.

وأشار وزير اللقاحات البريطاني إلى أن هناك 89% من البالغين قالوا إنهم سيأخذون اللقاح  بينما يوجد 11٪  يترددون في تلقي اللقاح"
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