وزيرة التخطيط تكشف عن كيفية مواجهة مصر تداعيات كورونا الاقتصادية

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن ظروف جائحة كورونا ومواجهة العالم لها كان لها تأثير كبير على الاقتصاديات في معظم الدول، إلا أن مصر مازالت محتفظة بقدر عالي جدا من التوازنات الإقتصادية.
وأضافت "هالة" خلال إفتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي المجمع الطبي المتكامل بمحافظة الإسماعيلية، أن هناك انخفاضا فى معدلات التضخم واستقرارا فى المستوى العام للأسعار والبطالة، فى الوقت الذى تحقق دول العالم معدلات نمو سالبة.
وتابعت أن هذا النوع من التوزان فى الإقتصاد المصرى جاء نتيجة مجموعة من القرارات الحكيمة التى تم اتخذاها في عملية استمرار النشاط الإقتصادى خلال فترة كورونا، بالإضافة إلى القرارات التى اتخذتها الحكومة.
وأكدت أن مصر تواجه تحديات مثلها مثل أى دولة، ولكن من المهم أنها أستطاعت معرفة تلك التحديات وتحليلها تحليل علمي، بالإضافة إلى معرفة أسبابها ووضع خطط على أساسها، ومن ضمنها مشاركة المرأة فى سوق العمل.