وزيرة التخطيط تكشف عن كيفية مواجهة مصر تداعيات كورونا الاقتصادية

وأضافت "هالة" خلال إفتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي المجمع الطبي المتكامل بمحافظة الإسماعيلية، أن هناك انخفاضا فى معدلات التضخم واستقرارا فى المستوى العام للأسعار والبطالة، فى الوقت الذى تحقق دول العالم معدلات نمو سالبة.

وتابعت أن هذا النوع من التوزان فى الإقتصاد المصرى جاء نتيجة مجموعة من القرارات الحكيمة التى تم اتخذاها في عملية استمرار النشاط الإقتصادى خلال فترة كورونا، بالإضافة إلى القرارات التى اتخذتها الحكومة.