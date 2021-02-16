ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزيرة التخطيط تكشف عن كيفية مواجهة مصر تداعيات كورونا الاقتصادية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 12:59 م
الدكتورة هالة السعيد،
الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط،
Advertisements
هاجر إبراهيم
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن ظروف جائحة كورونا ومواجهة العالم لها كان لها تأثير كبير على الاقتصاديات في معظم الدول، إلا أن  مصر مازالت محتفظة بقدر عالي جدا من التوازنات الإقتصادية.

وأضافت "هالة" خلال إفتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي المجمع الطبي المتكامل بمحافظة الإسماعيلية، أن هناك  انخفاضا فى معدلات التضخم واستقرارا  فى المستوى العام للأسعار والبطالة، فى الوقت الذى تحقق دول العالم معدلات نمو سالبة.

وتابعت أن هذا النوع من التوزان فى الإقتصاد المصرى جاء نتيجة مجموعة من القرارات الحكيمة التى تم اتخذاها في عملية  استمرار النشاط الإقتصادى خلال فترة كورونا، بالإضافة إلى القرارات التى  اتخذتها الحكومة.
 
وأكدت أن مصر تواجه تحديات مثلها مثل أى دولة، ولكن من المهم أنها أستطاعت معرفة تلك التحديات وتحليلها  تحليل علمي، بالإضافة إلى معرفة أسبابها ووضع خطط على أساسها، ومن ضمنها مشاركة المرأة فى سوق العمل.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

هالة السعيد: برنامج الإصلاح الاقتصادي ساعد الدولة في تحمل تبعات كورونا

الصناديق السيادية ونقل ملكية مجمع التحرير أبرزها.. 4 تصريحات نارية لـ هالة السعيد

بعد قرار البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة عند 8.5% للإيداع و9.25% للإقراض.. نواب: تسهم فى تشجيع الاستثمار.. مطالب بإقامة مناطق صناعية حرة لجعل مصر دولة منتجة

أعلى معدل نمو وأفضل عملة.. تفاصيل إشادة المؤسسات الدولية بأداء الاقتصاد المصري

بعد مرور عام من أزمة كورونا.. بالإنفوجراف.. معدل التضخم خلال عام 2020 يحقق أفضل مستوى له منذ 15 عامًا

بعد تثبيت الفائدة.. خطة النواب تطالب بتسهيلات وحوافز لصغار المصنعين والمستثمرين

ترشيحاتنا

الأرصاد تحذر من تقلبات جوية خلال الساعات المقبلة.. فيديو

لرواد المترو.. تعرف على أبرز المعلومات عن ماكينات استخراج التذاكر T.V.M

وزيرة الصحة: التأمين الصحى سيشمل 100% من المواطنين..فيديو

منتظرنا في الجنة..رسالة مؤلمة من محمد فضل لابنه الراحل

طارق شوقي : إضافة فكر ريادة الأعمال لمناهج التعليم الفني

محذرا من النمو السكاني.. الرئيس السيسي: عملتوا ثورة في 2011 عشان الأحوال تتعدل

Advertisements

وزير التربية والتعليم للمعترضين على الامتحانات:من يريد التخلف عنها فهذا قراره..فيديو

12 كلمة داوم عليها عند سقوط المطر.. يقضي حاجتك ويوسع رزقك

بعد محاولة اغتصابها.. تقرير الطب الشرعي يدين المتهمين بهتك عرض ممثلة مشهورة

وزيرة الصحة: التأمين الصحي الشامل يلغي الإنفاق من جيب المواطن

قناة مفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا اليوم

أفضل سورة لجلب الرزق .. من قرأها لا يصيبه الفقر أبدا ومن داوم عليها صار غنيا

للقطاع الطبي والمعارضة وعن كورونا.. رسائل خطيرة من الرئيس السيسي خلال افتتاح مجمع الإسماعيلية الطبي

لرواد المترو.. تعرف على أبرز المعلومات عن ماكينات استخراج التذاكر T.V.M

حالة الطقس اليوم.. ثلوج على سيناء ودرجات تحت الصفر وأمطار غزيرة على 26 منطقة| تفاصيل

دعاء تفريج الهموم والمشاكل من 5 كلمات.. بها ينتهي الكرب فورا

نداء عاجل من الخارجية السورية لمواطنيها في الخارج

مش عايزك تزعل مني.. الرئيس السيسي يداعب وزير الزراعة بسبب الفطيرة المقدمة لأطفال المدارس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السر في لوحة رخيصة.. رجل يكتشف امتلاكه ثروة خفية منذ 20 عامًا.. ما القصة؟

طرح سيارة دييجو مارادونا بورش كاريرا porsche carrera 911 للبيع.. صور

في عمر 8 أيام.. قرود تختطف طفلتين توأم ومصير مأساوي لإحداهما