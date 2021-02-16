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التخطيط: محاربة الفقر والتعليم الجيد والعمل اللائق هدف التنمية المستدامة

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:04 م
هالة السعيد
هالة السعيد
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ياسمين القصاص
قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد، إن محاربة الفقر والتعليم الجيد والعمل اللائق هدف التنمية المستدامة.
 تابعت : إن مصر كانت سباقة فى ما حققته من إنجازات وأطلقت رؤيتها 2030، منوها إلى أن الأمم المتحدة أطلقت اهداف التنمية المستدامة 2030 فى شهر سبتمبر 2015، وكانت هذه الأهداف 17 هدف رئيسي لتحسين جودة الحياة على المستوى العالمى، ومنها القضاء على الفقر والتعليم الجيد والعمل اللائق، حيث أن ان العالم اجمع اتفق على هذه الأهداف عام 2016، وبالفعل سبقت مصر فى اطلاق تلك الرؤية 2030، لتمثل هذه الاجندة النسخة الوطنية للأهداف الأممية.

وأضافت" وزيرة التخطيط" خلال افتتاح الرئيس السيسي مجمع الإسماعيلية الطبي، أن تلك الاجندة  تعتمد على 3 أبعاد أساسية، ومنها  البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وحتى تكتمل تلك الرؤية شارك في الاعداد تلك الرؤية المجتمع المصري كله القطاع الخاص، القطاع المدني، البرلمانيين، إعلاميين، مفكرين وكل شركاء التنمية.

 وتابعت، أن  الركيزة الثانية الأساسية أن لأول مرة تتحدث الاجندة عن الأبعاد الإقليمية المتوازنة، فيجب على الدولة مراعاة التنمية على مستوي المحافظات، ومن هنا يأتي دور مبادرة تنمية الريف المصري، التي تعتبر توطين أهداف التنمية على مستوى محافظات مصر.


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