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خلال عام 2021.. وزيرة التضامن: مراكز علاج الإدمان وصلت إلى 26 بـ 17 محافظة

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:36 م
الدكتورة نيفين القباج،
الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن
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هاجر إبراهيم
قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، إن الحوادث جزء كبير منها نتيجته التعاطى للسائقين، مشيرة إل أنه تم القيام بحملات توعية  والكشف عليهم، حيث أن الحوادث أنخفضت من 12% إلى 1.8 %.

وأضافت "نيفين" خلال افتتاح المجمع الصحى بالإسماعيلية، أن تلك الحملات هدفها أن يكون هناك جزء من التغيير المجتمعي وتصحيح بعد السلوكيات لسكان المناطق المستحدثة، حتى يتم التغيير المجتمعي الشامل.

وتابعت أنه تم عمل تلك الحملات على سكان مناطق الاسمارات والمحروسة وبشاير الخير ومناطق السيدة، لافتة إلى أنه تم أخذ فئة الشباب فى حملات التوعية.

وأكدت أنه تم فتح عيادات لعلاج الإدمان وتلقى المتعافين من خلال الخط الساخن خدمات علاج الإدمان، حيث أنه تم الوصول إلى 400 ألف مستفيد وتم استهداف برامج للتأهيل لكثير من الأسر.
 
وأكدت أن  العلاج يتم عن طريق مراكز علاج الإدمان التى وصلت عام 2021 إلى 26 مركز علاجي ب17 محافظة، متابعا أنها تخضع لمعايير الجودة وتتعاون بها كليات الطب بالمحافظات المختلفة وتقدم مجانية بالكامل من أجل تشجيع الشباب.

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