إيران عكس العالم.. 3 أيام من الارتفاعات الغريبة لمصابي Covid-19





سجلت إيران اليوم الثلاثاء 8011 حالة إصابة يومية جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 1534034 مليون حالة .





قالت شبكة سي إن إن، يبدو أن الإصابات تتزايد مرة أخرى في جميع أنحاء إيران.





ويفوق عدد اليوم ما تم تسجيله أمس والذي كان 7760 حالة يوم الاثنين و 7390 يوم الاحد، في تزايد واضح للأعداد من يوم لآخر.





كما أبلغت البلاد عن 89 حالة وفاة جديدة مرتبطة بـ Covid-19 مما رفع عدد الوفيات في البلاد إلى 59117 يوم الثلاثاء.





وقالت وزارة الصحة إن 3696 مريضًا ما زالوا في المستشفيات في وحدات العناية المركزة في جميع أنحاء البلاد.





ولدى إيران واحد من أعلى معدلات الإصابة والوفيات بـــ Covid-19 في منطقة الشرق الأوسط.









وبدأت الحكومة الإيرانية بطرح لقاح سبوتنيك في المضاد لكورونا والمنتج والمصنوع في روسيا في وقت سابق من هذا الشهر.





وأكد المسئولون إن الأطباء والممرضات هم من بين أول من يحصلون على اللقاح.



