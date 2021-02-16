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توك شو

ترامب يظهر من جديد بعد اختفائه..فيديو

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 04:16 م
ترامب
ترامب
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محمود محسن
أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظهر من خلالها بعد أيام من ابتعاده عن الأنظار، ظهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اليوم الإثنين قرب مسيرة لمؤيديه في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا.
وفي الفيديو الذي نشرته شبكة Right Side Broadcasting المحافظة، تجمع حشد كبير من مؤيدي ترامب وأغلبيتهم لا يرتدون الكمامات ومتمسكون بأعلام ورايات مؤيدة له وهم يهتفون "USA, USA".

 بينما مر موكب له، ويمكن سماع امرأة تقول: "الجميع يعلم أنك فزت"، وقال آخرون: "نحن نحب ترامب".

وقد برأ مجلس الشيوخ مساء يوم السبت الرئيس السابق من تهمة التحريض على التمرد.

وصوت 57 من أعضاء مجلس الشيوخ بينهم 7 جمهوريين لصالح إدانته، مقابل 43 لصالح البراءة، أي أقل بعشرة أصوات من أغلبية 67 صوتا المطلوبة.
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