قطار المحاكم.. أول قرار من الجنايات بشأن سفاح الجيزة.. الاقتصادية تحجز استشكال سما المصري للحكم.. والإرهاب تؤجل قضية خلية أحرار الشام

- تأجيل أولى جلسات محاكمة متهمي خلية "أحرار الشام"

- أول قرار من الجنايات بشأن قذافي الشهير بـ سفاح الجيزة

- الاقتصادية: حجز الاستشكال المقدم من سما المصري للحكم









شهدت ساحات المحاكم المختلفة اليوم، جلسات هامة جاء على رأسها أولى جلسات محاكمة 9 متهمين في قضية أحرار الشام بمجمع محاكم طرة، وكذلك أولى جلسات محاكمة سفاح الجيزة، ومحاكمة سما المصري أمام المحكمة الاقتصادية.









- قضية أحرار الشام

قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد كامل رئيس محكمة الجنايات اليوم، تأجيل أولى جلسات محاكمة 8 متهمين في القضية رقم 142 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ العجوزة، المقيدة برقم 386 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا طواري والمعروفة إعلاميا بـ "خلية أحرار الشام" لجلسة 15 مارس.





وأحالت النيابة العامة كلا من هشام أحمد عبدالرحمن مكني "أبو اسيا المصري"، وعبدالرحمن عبدالعليم، ومحمد عبدالفتاح أحمد أحمد مكني "أبو حذيفة"، وسياف سلامة محمد، وأحمد ربيع رشاد، ورمضان السيد شعبان، ورمضان السيد صالح، وفاطمة السيد السيد لمحكمة الجنايات، وجاء في أمر الإحالة أن المتهمون في غضون الفترة من عام 2016 حتى يونيو 2017 داخل مصر وبالخارج، تولى المتهم الأول قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وامنه للخطر وتعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات العامة والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي والأمن القومي، بأن تولى تأسيس وادارة خلية بالجماعة المسماة "أحرار الشام" التى تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحين واستحلال اموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية على النحو المبين بالتحقيقات.





- سفاح الجيزة

فيما قررت الدائرة 27 جنايات الجيزة، برئاسة المستشار أحمد علي يونس، رئيس محكمة الجنايات، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم قذافي فراج عبد العاطي، في القضية رقم 5612 لسنة 2021 جنايات الهرم، والمعروفة إعلاميا بـ "سفاح الجيزة" لجلسة 19 مايو لتوكيل محامي عنه، مع استمرار حبس المتهم.





وكشفت تحقيقات شريف كامل وكيل نيابة حوادث جنوب الجيزة باشراف المستشار يحيي فريد الزارع المحامي العام الاول لنيابة جنوب الجيزة ، أن المتهم قتل المجني عليها عمدا مع سبق الاصرار والترصد بعد ان عقد العزم على ازهاق روحها فاعد مخططا اجراميا بان قام باستدراجها الي شقته التي اعدها مسرحًا لجريمته ، بزعم حل خلاف بينهما فقام باستدراجها والتخلص منها .





- سما المصري

بينما قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، حجز الاستشكال المقدم من سما المصري، لوقف حكم حبسها 6 أشهر في اتهامها بسب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، لحين الفصل في الطعن على القضية بمحكمة النقض، لجلسة 23 فبراير الجاري.





وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمة سامية أحمد عطية، وشهرتها "سما المصري"، قامت في غضون شهر أغسطس 2019 بدائرة قسم الأزبكية بمحافظة القاهرة، بسب وقذف المجنى عليها ريهام عمرو حسن سعيد، وشهرتها "ريهام سعيد"، بأن أسندت لها أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت احتقارها، وتضمن هذا الأمر طعنًا في عرضها، وذلك بأن ظهرت في مقطع مصور، ووجهت للمجني عليها العبارات المبينة وصفًا بالأوراق، وأرسلت هذا المقطع لأصدقائها عبر تطبيق "الواتساب" على النحو المبين بالتحقيقات.





- المؤبد لـ شندي قاتل مقاول السلام

وقضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة المتهم محمود الشاذلي و"شهرته شندي" بالمؤبد لاتهامه بقتل المجني عليه المواطن أحمد حسن أحمد رزق والمعروفة إعلاميًا بـ" شهيد الشهامة" عمدا مع سبق الإصرار بسلاح أبيض، والشروع في قتل والد المجني عليه مع سبق الإصرار بذات السلاح فى السلام .





كان النائب العام أمر بإحالة المتهم محمود الشاذلي وشهرته "شندي" إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بقتل المجني عليه أحمد حسن أحمد رزق عمدًا مع سبق الإصرار بسلاح أبيض، وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان شرع في قتل والد المجني عليه المذكور مع سبق الإصرار بذات السلاح.