يحتوى الزبادى على قدر كبير من الفوائد للمعدة والجسم لذا نقدم لكم طريقة عمل فول بالزبادى بـ 3 وصفات مختلفة بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة بنامج على قد الايد على قناة سى بى سى سفرة.

مقادير فول بالزبادى

فول مدمس

زبادى

طحينة

ثوم

كمون

زيت

ملح

فلفل أسود

خل

طريقة تحضير فول بالزبادى

* إخلطى الزبادى والطحينة مع الخل والملح والفلفل الأسود والكمون





* قلبى الفول مع الثوم فى الزيت على النار





* أضيفى خليط الطحينة للفول وقلبى و قدمى الفول مع تقديم الخليط بجانبه





مقادير طاجن فول بالبيض والبسطرمة

فول مدمس

بسطرمة

5 بيضة

سمنه

بصل مفروم

ثوم مفروم

طماطم مبشورة

ملح فلفل أسود

طريقة تحضير طاجن فول بالبيض والبسطرمة

* شوحى البصل فى السمنة على النار ثم ضيفى الملح والفلفل الأسود





* ضيفى الثوم ثم أضيفى البسطرمة حتى تتشوح





* ضيفى الطماطم المبشورة والملح والفلفل الأسود





* ضيفى الفول وإتركى الخليط حتى الغليان صبى الخليط فى طاجن





* أكسرى البيض عيون على وجه الطاجن ورشى الملح والفلفل الأسود





* أدخلى الطاجن الفرن حتى النضج ثم قدميه

قادير فتة فول بالزبادي والثوم

فول مدمس

زبادى

طحينة

ثوم

ملح

فلفل أسود

خبز بلدى محمر

طماطم مفرومة

بقدونس

زيت

بصل أخضر

كمون ناعم خل

طريقة تحضير فتة فول بالزبادي والثوم

* شوحى الثوم فى الزيت على النار مع ملح وفلفل اسود ثم ضيفى الخل والطماطم والبصل الأخضر





* ضيفى الفول وقلبى ثم ضيفى الكمون وملح وعصير الليمون





* أخلطى الطحينة مع القليل من الماء والخل وضيفى الزبادى والبقدونس





* ضعى الخبز المحمر فى طبق التقديم ثم ضيفى جزء من خليط الزبادى للخبز





* ضيفى الفول المدمس ثم صوص الزبادى وزينى الوجه بقطع الخبز والفول وقطع الليمون وقدميه



