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فن

علا رشدي تتألق في أحدث ظهور لها

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 06:24 م
علا رشدي
علا رشدي
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مصطفى كرم

شاركت الفنانة علا رشدي متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام بصورة لها من داخل منزلها.

وظهرت علا رشدي بملابس المنزل وعلقت قائلة "مزاج اليوم مريح وهادئ ورياضي ".

يذكر ان علا رشدي شاركت مؤخرا في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتارا عماد، وعدد كبير من النجوم، وأيضا في بطولة مسلسل بـ 100 وش مع نيللي كريم وآسر ياسين. 

وتدور أحداث مسلسل ونحب تاني ليه فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.

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