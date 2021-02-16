صدام مرتقب.. كوريا الشمالية تسعى لسرقة معلومات لقاح فايزر الأمريكي

حاول هكرز من كوريا الشمالية سرقة معلومات عن لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا ، وفقًا لما نشرته وكالة المخابرات الكورية الجنوبية.

شهدت الشركة المصنعة لفيروس التاجي تجسسًا رقميًا يستهدف الهيئات الصحية وعلماء اللقاحات وصناع الأدوية بشكل أكثر انتظامًا حيث تحاول مجموعات القرصنة المدعومة من دولة كوريا الشمالية سرقة أحدث الأبحاث.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، قال ها تاي كيونج ، وهو عضو معارض في لجنة المخابرات البرلمانية في كوريا الجنوبية ، إن شركة الأدوية العملاقة كانت من بين أولئك الذين تم اختراقهم في محاولة لسرقة معلومات عن اللقاحات والعلاجات.

وفي حديثه بعد إحاطة من وكالة الاستخبارات في البلاد ، قال: "كانت هناك محاولات لسرقة لقاح COVID وتكنولوجيا العلاج خلال الهجمات الإلكترونية وتم اختراق شركة فايزر."

يأتي ذلك بعد محاولات العام الماضي من قبل قراصنة كوريين شماليين مشتبه بهم لاقتحام أنظمة تسع شركات رعاية صحية على الأقل ، مثل Johnson & Johnson و Novavax Inc و AstraZeneca.

قالت دائرة المخابرات الوطنية في كوريا الجنوبية إنها أحبطت محاولات جارتها لاختراق الشركات الكورية الجنوبية التي تطور لقاحات لفيروس كورونا.

غالبًا ما تتهم كوريا الشمالية باللجوء إلى جيش من القراصنة لملء خزائنها التي تعاني من ضائقة مالية وسط العقوبات الدولية التي تحظر معظم التجارة الدولية معها.