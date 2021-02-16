استمرار أعمال فرق كسح وشفط تجمعات مياة الأمطار في الدقهلية

استمرت مساء اليوم الثلاثاء أعمال فرق كسح وشفط تجمعات مياة الامطار بالشوارع والميادين بنطاق مراكز ومدن وقرى الدقهلية وذلك تيسيرا لحركة انتقال المواطنين وسيولة الحركة المرورية.





ويتابع محافظ الدقهلية اولا بأول مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء العمل فى رفع كافة التجمعات لمياة الامطار حتى الانتهاء منها تماما.





وسبق وان اصدر محافظ الدقهلية توجيهاتة لجميع رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة بضرورة وسرعة التعامل الفورى مع حالة الطقس وسقوط امطار وضرورة تمركز وانتشار الفرق العاملة والمعدات اللازمة بالتعاون مع شركة مياة الشرب والصرف الصحى للتعامل اولا باول مع تجمعات الامطار بالشوارع والميادين .



