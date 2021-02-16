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محافظات

استمرار أعمال فرق كسح وشفط تجمعات مياة الأمطار في الدقهلية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 08:59 م
صدى البلد
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همت الحسينى
استمرت مساء اليوم الثلاثاء  أعمال فرق كسح وشفط تجمعات مياة الامطار بالشوارع والميادين بنطاق مراكز ومدن وقرى الدقهلية وذلك تيسيرا لحركة انتقال المواطنين وسيولة الحركة المرورية.

ويتابع محافظ الدقهلية اولا بأول مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء العمل فى رفع كافة التجمعات لمياة الامطار حتى الانتهاء منها تماما.

وسبق وان اصدر محافظ الدقهلية توجيهاتة لجميع رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة بضرورة وسرعة التعامل الفورى مع حالة الطقس وسقوط امطار وضرورة تمركز وانتشار الفرق العاملة والمعدات اللازمة بالتعاون مع شركة مياة الشرب والصرف الصحى للتعامل اولا باول مع تجمعات الامطار بالشوارع والميادين .

كما وجه بضرورة التواصل الدائم والمستمر مع غرفة العمليات بديوان عام المحافظة للابلاغ من خلال الغرف الفرعية بالمراكز والمدن والاحياء وقيام رؤساء الاحياء والمدن والمراكز بالمتابعة الميدانية لعمليات رفع تراكمات المياة عملا على راحة المواطنين وتحقيق رضاهم.
استمرار أعمال فرق كسح وشفط تجمعات مياة الأمطار في الدقهلية
استمرار أعمال فرق كسح وشفط تجمعات مياة الأمطار في الدقهلية
استمرار أعمال فرق كسح وشفط تجمعات مياة الأمطار في الدقهلية
استمرار أعمال فرق كسح وشفط تجمعات مياة الأمطار في الدقهلية
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