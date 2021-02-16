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محافظات

تحصين 68399 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالدقهلية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 03:04 م
صدى البلد
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همت الحسينى
اعلن الدكتور ايمن مختار  محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء انه فى اطار التعاون والتنسيق مع وزارة الزراعة قطاع الطب البيطرى  ققد تم تحصين 68399 رأس ماشية بنطاق المحافظة ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع حتى اليةم منذ بدأ اعمال الحملة  والتى بدءت السبت الموافق 6 فبراير الماضى.
جاء ذلك بعد الاطلاع  على التقرير الذى عرضه الدكتور السيد حسانين وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية بشأن نتائج اعمال الحملة بنطاق المحافظة .
وقد اكد وكيل الوزارة انه لاتوجد حالات اشتباه بمرض الحمى القلاعيه وحمى الوادى المتصدع ، وان المديريه تقوم بمراقبه اسواق الماشيه وتطهيرها بالتعاون مع الادارات  والوحدات المحليه كما تقوم لجان الارشاد بالمديريه بتوعيه المواطنين ضد الامراض الوبائيه قبل التحصين .
واضاف المحافظ ان الحملة القوميه للتحصين ضد مرض الحمى القلاعيه وحمى الوادى المتصدع ستستمر على مدى شهر كامل مشيرا الى ان حماية الثروه الحيوانيه والحفاظ عليها تعد هدفا قوميا .
واشار الى ان الدوله تعمل على زياده الانتاج الحيوانى بما يؤدى الى خفض اسعار اللحوم ومنتجات الالبان والتى يعانى المواطنين من ارتفاعها .
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