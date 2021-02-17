اقتران نشهده في سماء القاهرة بين هذين الكوكبين .. غدًا

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن ظاهرة فلكية جديدة نشهدها يوم غد الخميس الموافق 18 من فبراير الجاري.





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حيث نشهد اقتران القمر (التربيع الأول ) مع كوكب المريخ في ذلك اليوم ، حيث يتم رؤية هذا الاقتران في سماء القاهرة.





وقد أوضح الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد ورئيس قسم الفلك السابق خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إن أفضل وقت لرؤية هذه الظاهرة في السماء عند دخول الليل في السادسة والنصف مساءً تقريبا وحتى غروبهما قبل منتصف الليل بعدة دقائق.





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وكان المعهد قد رصد يوم الأحد الماضي الموافق 14 من الشهر الجاري مرور كويكب "سيروس" على بعد 3.32 درجة جنوبا عن مركز القمر، وذلك في تمام الساعة الرابعة.



