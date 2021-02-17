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تعليم

اقتران نشهده في سماء القاهرة بين هذين الكوكبين .. غدًا

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 10:03 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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احمد الشاهد
كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن ظاهرة فلكية جديدة نشهدها يوم غد الخميس الموافق 18 من فبراير الجاري. 

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حيث نشهد اقتران القمر (التربيع الأول ) مع كوكب المريخ في ذلك اليوم ، حيث يتم رؤية هذا الاقتران في سماء القاهرة.

وقد أوضح الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد ورئيس قسم الفلك السابق خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إن أفضل وقت لرؤية هذه الظاهرة في السماء عند دخول الليل في السادسة والنصف مساءً تقريبا وحتى غروبهما قبل منتصف الليل بعدة دقائق.

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وكان المعهد قد رصد يوم الأحد الماضي الموافق 14 من الشهر الجاري مرور كويكب "سيروس" على بعد 3.32 درجة جنوبا عن مركز القمر، وذلك في تمام الساعة الرابعة.

كما شهدنا في نفس اليوم مرور كويكب "بالاس" على مسافة 17.35 درجة شمالًا عن مركز كوكب الزهرة ، في تمام الساعة العاشرة مساء.
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