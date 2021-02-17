ثلوج.. محافظ البحيرة: نتعرض لأمطار غزيرة من دون توقف إلى الآن

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة ، إن المحافظة تتعرض لأمطار غزيرة منذ الأمس ومستمرة من دون توقف على جميع مدن المحافظة خاصة المُطلة على البحر.





وأضاف هشام آمنة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على قناة "الأولى" الفضائية، أن كمية مياه الأمطار كبيرة، وشهدت المحافظة سقوط الثلوج.





وتابع هشام آمنة "نواجه مياه الأمطار من خلال فريق الأزمة ومعدات كسح مياه الأمطار، وهناك انتشار للمعدات في الشوارع لرفع المياه، والمحافظة ناجحة حتى الآن لفرض السيطرة على الوضع لمواجهة موجة الطقس السيئ".





وأكد هشام آمنة أن "1115 معدة تواجه موجة الطقس السيئ، وتم رفع درجة الاستعداد لمواجهة الموجة".