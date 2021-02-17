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رياضة

الزمالك يسعى لتعزيز الصدارة أمام الإسماعيلي في الدوري

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 08:39 ص
الزمالك ضد الإسماعيلي
الزمالك ضد الإسماعيلي
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إسراء أشرف
يستضيف الزمالك نظيره الإسماعيلي، اليوم، الأربعاء، في تمام السابعة والنصف مساءً، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ13 للدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب فرق الدوري الممتاز برصيد 26 نقطة، بينما يتواجد الإسماعيلي في المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد 8 نقاط.

ويسعى الزمالك في مواجهة اليوم، لتعزيز الصدارة بفوز جديد، أمام الإسماعيلي، في المقابل يأمل الدراويش في تحقيق مفاجأة الفوز أيضًا رغم الغيابات المهمة التي ضربت الفريق.

جاءت قائمة الزمالك كالتالي:-

حراسة المرمي: محمد أبو جبل - محمود عبد الرحيم جنش

الدفاع : محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود حمدي الونش - عبدالله جمعة - أحمد فتوح - حازم إمام - حمزة المثلوثي.

حط الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد - يوسف أوباما - محمد أشرف روقا - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو- شيكابالا - أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سيف الجزيري - حميد أحداد - مروان حمدي - أسامة فيصل.

بينما ضمت قائمة الإسماعيلي كلًا من:
 
حراسة المرمى: محمد صبحي – محمد مجدي – محمد فوزي.

خط الدفاع: محمد هاشم – رضوان شريفي –  مروان الصحراوي – مصطفى الزناري – أحمد فتحي "كاستيلو" – عبد الله جمعه - حسين السيد.

خط الوسط: محمد بيومي – عماد حمدي – نادر رمضان – محمد حسن – محمد عادل – عمر الوحش – محمد صادق - محمد الشامل - أري بابل - زياد طارق.

خط الهجوم: شكري نجيب – فخر الدين بن يوسف – بينسون شيلونجو.
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