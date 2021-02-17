البحر طلع على وشي.. حسني شتا يشارك متابعيه أجواء إسكندرية



نشر الفنان حسنى شتا ، فيديو جديدا له من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".









وظهر حسني شتا في الفيديو من الإسكندرية وعلق قائلا: "إسكندرية في عز التلج .. البحر طلع على وشي أحلى جو بالنسبالي هو الشتاء 🤍🌧لما بيعدي علي سنة من غير ما اشوف الشتاء اللي بجد خصوصًا في مدينتي اسكندرية بحس إن السنة ديه عدت ومش محسوبة.. أجواء الشتاء بتفرح قلبي وبحس ان السنة محسوبة من عمري".









وشارك حسني شتا في مسلسل "هي" تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي، وهو بطولة وفاء عامر، ودينا، وآيتن عامر، ومنة فضالي، وحسني شتا، وأحمد جمال سعيد، وحجاج عبد العظيم، وهاجر الشرنوبي، ومحسن صبري.









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وأحدث أعمال حسني شتا مسلسل "ليالينا 80" يعرض حصريا على CBC، بطولة كل من غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوي، صابرين، نورهان، محمد الشقنقيري، محمد عادل، محمد علي رزق، منة عرفة، جيهان أنور، رنا رئيس، تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، إنتاج تامر مرسي.



