حسني شتا: فخور إني كنت جزء من فيلم اشتباك

شارك الفنان حسنى شتا جمهوره بفيديو من فيلم اشتباك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".
و علق حسني شتا علي الفيديو قائلا :" فيلم اشتباك من الأعمال الفنية اللي مبسوط إنها تكون في مشواري الفني فخور إني كنت جزء من الفيلم في اعتقادي الشخصي من أهم الافلام في العشر سنين الأخيرة فيه جمهور مشفش الفيلم .. الفيلم موجود علي منصه نتفليكس يهمني رأيكم جدا "
فيلم “اشتباك”— Hosny Sheta _حسني شتا (@HOSNYSHETA) June 10, 2020
من الأعمال الفنيه اللي مبسوط انها تكون في مشواري الفني فخور اني كنت جزء من الفيلم في اعتقادي الشخصي من اهم الأفلام في العشر سنين الأخيرة ❤️ فيه جمهور مشافش الفيلم ..الفيلم موجود علي منصهNetflix..يهمني رأيكم جداا pic.twitter.com/XDOLty657X