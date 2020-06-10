حسني شتا: فخور إني كنت جزء من فيلم اشتباك

و علق حسني شتا علي الفيديو قائلا :" فيلم اشتباك من الأعمال الفنية اللي مبسوط إنها تكون في مشواري الفني فخور إني كنت جزء من الفيلم في اعتقادي الشخصي من أهم الافلام في العشر سنين الأخيرة فيه جمهور مشفش الفيلم .. الفيلم موجود علي منصه نتفليكس يهمني رأيكم جدا "