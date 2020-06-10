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فن

حسني شتا: فخور إني كنت جزء من فيلم اشتباك

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 11:19 ص
حسني شتا
حسني شتا
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ندى فكري
شارك الفنان حسنى شتا جمهوره بفيديو من فيلم اشتباك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

و علق حسني شتا علي الفيديو قائلا :" فيلم اشتباك من الأعمال الفنية اللي مبسوط إنها تكون في مشواري الفني فخور إني كنت جزء من الفيلم في اعتقادي الشخصي من أهم الافلام في العشر سنين الأخيرة فيه جمهور مشفش الفيلم .. الفيلم موجود علي منصه نتفليكس يهمني رأيكم جدا " 

وحاز الفيديو على إعجاب كبير من متابعيه على تويتر وجاءت التعليقات كالآتي: 

فيلم يستاهل بجد حلو جدا ..
ادوارك كلها حلوه  .  
منور يانجم .

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و يذكر أن آخر أعمال حسني شتا مسلسل "ليالينا 80" يعرض حصريا على CBC، بطولة كل من غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوي، صابرين، نورهان، محمد الشقنقيري، محمد عادل، محمد علي رزق، منة عرفة، جيهان أنور، رنا رئيس، تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، إنتاج تامر مرسي.

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