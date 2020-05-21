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توك شو

حسني شتا: أنا مش غبي عشان أشبه نفسي بمحمود ياسين ..فيديو

الخميس 21/مايو/2020 - 07:23 ص
حسنى شتا
حسنى شتا
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محمود محسن
نفى الفنان حسنى شتا ، تقليده للفنان محمود ياسين في دوره بمسلسل "ليالينا 80"، مشيرًا إلى أن حقبة المسلسل في الثمانينيات لذا شبه الجمهور دوره بأدوار الفنان محمود ياسين.


وأشار "شتا" في لقائه التلفزيوني ببرنامج "التاسعة" عبر فضائية الأولى، إلي أنه شرف لأى ممثل مبتدأ التشبه بعظماء الفن مثل الفنان نور الشريف، ومحمود ياسين، وعمر الشريف، معلقا "لكن من الغباء أن يشبه الفنان نفسه بأى شخص آخر مهما كان عظمته".


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وأوضح أنه غير مستحب أن يقلد أى فنان بفنان عظيم آخر، خاصة لو كان مبتدأ.


ونوه بأنه فى بداية مشواره ويحب تنوع الأدوار مهما كانت صعبة ويستطيع أن يذاكرها ويدرس تفاصيلها .


وقاطعه مقدم البرنامج، قائلًا "أنت بتعمل سهوكة محمود ياسين"، فرد "شتا"، "فى داخلنا كلنا سهوكة".
 
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