AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

حسني شتا لـ أحمد وفيق: من ليالينا 80 في الماضي للنهاية في المستقبل

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 05:39 م
صدى البلد
Advertisements
ندي فكرى
شارك الفنان حسني شتا جمهوره بصوره له مع الفنان احمد وفيق و ذلك من خلال حسابه الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

و علق حسني على الصوره قائلا :" قولت اتمشي شويه في الزمن من ليالينا 80 في الماضي للنهايه في المستقبل الف مبروك يا صحبي"

وتفاعل مع الصوره عدد من محبيه حيث جاء تعليق أحدهم كالتالي :" المسلسلين تحفه بجد ".

وتابعت أخرى قائلة :"  مبروووك ليكوا انتوا الاتنين ".

و يذكر ان اخر اعمال حسني شتا مسلسل "ليالينا 80" يعرض حصريا على CBC ، بطولة كل من غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوي، صابرين، نورهان، محمد الشقنقيري، محمد عادل، محمد علي رزق، منة عرفة، جيهان أنور، رنا رئيس، تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، إنتاج تامر مرسي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاءلوا بالخير تجدوه.. صابرين تنصح جمهورها بالبقاء في المنزل

محمد علي رزق ينشر صورة من كواليس مسلسل ليالينا

صابرين تروج لمسلسل ليالينا قبل عرضه فى رمضان.. شاهد

بوستر وتعليق.. صابرين تروج لمسلسلها الجديد "ليالينا" رمضان ٢٠٢٠

صابرين تروج لمسلسلها الجديد "ليالينا" رمضان ٢٠٢٠

صابرين تشارك بصورة جديدة من مسلسل "ليالينا" على إنستجرام ..شاهد

ترشيحاتنا

وفاة الشيخ صالح كامل.. 10 معلومات عن صفاء أبو السعود

باستخدام أشعة الليزر .. الإمارات تطور جهازا جديدا سريعا لاكتشاف فيروس كورونا

ألقى نفسه من الشرفة.. انتحار مريض كورونا داخل عزل مستشفى الصدر بالعباسية

مصر ترسل طائرة مساعدات طبية لجمهورية جنوب السودان.. فيديو وصور

شاهد.. سد إليسو المثير للجدل كارثة جديدة لأردوغان تهدد دولتين عربيتين

بـ سكين.. جريمة قتل بأحد فنادق مكة هزت السعودية.. القصة كاملة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مهمة جدا.. أفضل النصائح الواجب اتباعها لإتمام التعافي من فيروس كورونا

أنيقة دائما.. أجمل 10 إطلالات لـ إلهام شاهين بالأسود.. شاهد

فى زمن كورونا.. 6 خطوات لحماية البشرة أثناء ارتداء الماسك