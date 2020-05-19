حسني شتا لـ أحمد وفيق: من ليالينا 80 في الماضي للنهاية في المستقبل

شارك الفنان حسني شتا جمهوره بصوره له مع الفنان احمد وفيق و ذلك من خلال حسابه الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.





و علق حسني على الصوره قائلا :" قولت اتمشي شويه في الزمن من ليالينا 80 في الماضي للنهايه في المستقبل الف مبروك يا صحبي"





وتفاعل مع الصوره عدد من محبيه حيث جاء تعليق أحدهم كالتالي :" المسلسلين تحفه بجد ".





وتابعت أخرى قائلة :" مبروووك ليكوا انتوا الاتنين ".





و يذكر ان اخر اعمال حسني شتا مسلسل "ليالينا 80" يعرض حصريا على CBC ، بطولة كل من غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوي، صابرين، نورهان، محمد الشقنقيري، محمد عادل، محمد علي رزق، منة عرفة، جيهان أنور، رنا رئيس، تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، إنتاج تامر مرسي.