AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

حسنى شتا لـ رانيا محمود ياسمين: أنا مبقالدش حد

الإثنين 18/مايو/2020 - 03:26 م
حسنى شتا
حسنى شتا
Advertisements
سيد احمد
نشر الفنان حسني شتا تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يرد على ما قالته الفنانة رانيا محمود ياسين، بشأن التشابه بين "شتا" ووالدها الفنان محمود ياسين.

وقال حسنى شتا: "مش عارف فعلا هي بتحذرني ليه ومن ايه!! ولو علي التحذير يبقي توجهيه للجمهور اللي قال كده مش انا".

وتابع: "ثانيا احترامي وتبجيلي للفنان الكبير محمود ياسين بتاريخه الفني الكبير مفيش اي مقارنه لأن الأساتذة الكبار أمثال محمود عبد العزيز واحمد ذكي وعادل امام ونور الشريف وغيرهم من نجومنا الكبار لا يمكن ان فيه ممثل أيًا كانت موهبته انه يقارن نفسه بيهم لانهم صنعوا تاريخهم الفني بالفعل".

وأكد شتا: "ثالثًا انا مبقلدش حد اللي شاف دوري في ايوب أو الاب الروحي او ابو جبل او طلقه حظ أو فيلم اشتباك او طلق صناعي او غيرها من الأعمال هيلاحظ إني بحاول ان كل شخصيه تكون مختلفه عن التانيه في الملامح الداخلية والإطار النفسي والشكل والإطار المادي من ملابس وطبقه صوت وغيره ..في ايوب زي مابيقولوا كنت شبح وفي الاب الروحي هادي وانفعالاته داخليه".

وأضاف: "مش انا اللي يقول كده ديه الناس اللي بتقيم وتحب وهفضل اجرب في كل شخصيه بعملها لآخر عمري لأن ديه متعه التمثيل إني احاول اخلق شخصيه من لحم ودم وكل مره تكون مختلفه والتوفيق بالنجاح من عند ربنا ولو لما تصيب فعملت اللي عليًا إني مش بستسهل واعمل كل الحاجات شبه بعضها ..فصادف ان الدور في مسلسل ليالينا في حقبه زمنيه قديمه واللبس وغيرها من تفاصيل العصر تتماس مع طبيعه وشكل استاذنا محمود يس .وفيه شبه في الملامح خصوصا مع تسريحه الشعر والسوالف واللبس طب ايه المشكله بقي مش فاهم يااستاذه رانيا ولكي مني كل التقدير".

وكانت الفنانة رانيا محمود ياسين، كتبت تدوينة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

اقرا ايضا :

وقالت: "عايزه أقول حاجة للممثلين اللي اسمه أحمد حسنين طلع النهاردة في البرنس، بيقولوا شبه عمر الشريف، والممثل حسني شتا بيقولوا شبه محمود ياسين طلع في مسلسل ليالينا، ونبي بطلوا تقولوا عليهم كده متخليهمش يعتمدوا على كده سيبهم يكونوا نفسهم لأن حكاية الشبه دي بتجيب نتيجة عكسية على فكرة حتى مع أبناء الفنانين اللي هما مضطرين يبقوا شبه أبائهم بحكم الجينات سبيهم يبقوا نفسهم".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. بعد انتشار الكورونا.. حيلة عمرو وهبه للتنزه في أوروبا

بعد الاستهزاء بملابسه.. شريف مدكور ينفعل على أحد متابعيه.. تفاصيل

بروموهات مسلسلات رمضان 2020.. يوسف الشريف خطف الأضواء بـ"النهاية"

أمير طعيمة يكشف عن أعماله مع نجوم الغناء في رمضان.. أبرزهم أنغام

فنانون هاجموا منتقدي المسلسلات.. أمير طعيمة: كائنات تتغذى على المزايدة

فنانون ردوا على منتقدي المسلسلات.. أمير طعيمة هاجمهم بشدة.. وعمرو ياسين يقيّم السلوك

ترشيحاتنا

هل يجوز صيام الستة البيض بنية القضاء والنافلة معا.. الأزهر للفتوى يجيب

جبتلنا الكلام.. رئيس البرلمان ينتقد إقامة نائب مائدة إفطار رغم تحذيرات كورونا

بسجادة الصلاة.. جامعة كفر الشيخ تستقبل 600 مصري من العالقين بالسعودية

ميركل تحذر: يجب توفير علاج كورونا للجميع

الأخلاقيات أولا.. رئيس نادي الوحدة يكشف كواليس إقالة ميدو لأول مرة

20 فائدة تجعلك تتناول مشروب أوراق الجوافة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 كحكات باليوم.. 7 نصائح لتجنب أضرار الكحك

تخفيض 40 ألف جنيه علي أسعار شيفروليه اليوم في مصر .. صور

الملابس الداكنة والماء الساخن أبرزها.. 10 أخطاء فى الطقس الحار