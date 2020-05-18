حسنى شتا لـ رانيا محمود ياسمين: أنا مبقالدش حد





وقال حسنى شتا: "مش عارف فعلا هي بتحذرني ليه ومن ايه!! ولو علي التحذير يبقي توجهيه للجمهور اللي قال كده مش انا".







وتابع: "ثانيا احترامي وتبجيلي للفنان الكبير محمود ياسين بتاريخه الفني الكبير مفيش اي مقارنه لأن الأساتذة الكبار أمثال محمود عبد العزيز واحمد ذكي وعادل امام ونور الشريف وغيرهم من نجومنا الكبار لا يمكن ان فيه ممثل أيًا كانت موهبته انه يقارن نفسه بيهم لانهم صنعوا تاريخهم الفني بالفعل".





وأكد شتا: "ثالثًا انا مبقلدش حد اللي شاف دوري في ايوب أو الاب الروحي او ابو جبل او طلقه حظ أو فيلم اشتباك او طلق صناعي او غيرها من الأعمال هيلاحظ إني بحاول ان كل شخصيه تكون مختلفه عن التانيه في الملامح الداخلية والإطار النفسي والشكل والإطار المادي من ملابس وطبقه صوت وغيره ..في ايوب زي مابيقولوا كنت شبح وفي الاب الروحي هادي وانفعالاته داخليه".





وأضاف: "مش انا اللي يقول كده ديه الناس اللي بتقيم وتحب وهفضل اجرب في كل شخصيه بعملها لآخر عمري لأن ديه متعه التمثيل إني احاول اخلق شخصيه من لحم ودم وكل مره تكون مختلفه والتوفيق بالنجاح من عند ربنا ولو لما تصيب فعملت اللي عليًا إني مش بستسهل واعمل كل الحاجات شبه بعضها ..فصادف ان الدور في مسلسل ليالينا في حقبه زمنيه قديمه واللبس وغيرها من تفاصيل العصر تتماس مع طبيعه وشكل استاذنا محمود يس .وفيه شبه في الملامح خصوصا مع تسريحه الشعر والسوالف واللبس طب ايه المشكله بقي مش فاهم يااستاذه رانيا ولكي مني كل التقدير".





وكانت الفنانة رانيا محمود ياسين، كتبت تدوينة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".







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وقالت: "عايزه أقول حاجة للممثلين اللي اسمه أحمد حسنين طلع النهاردة في البرنس، بيقولوا شبه عمر الشريف، والممثل حسني شتا بيقولوا شبه محمود ياسين طلع في مسلسل ليالينا، ونبي بطلوا تقولوا عليهم كده متخليهمش يعتمدوا على كده سيبهم يكونوا نفسهم لأن حكاية الشبه دي بتجيب نتيجة عكسية على فكرة حتى مع أبناء الفنانين اللي هما مضطرين يبقوا شبه أبائهم بحكم الجينات سبيهم يبقوا نفسهم".