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فن

على طريقة الجوكر| حسنى شتا يحتفل بـ الهالوين | والجمهور: خضتنا والله | شاهد

السبت 02/نوفمبر/2019 - 05:48 م
حسنى شتا
حسنى شتا
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سيد احمد
نشر الفنان حسنى شتا فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " وهو يحتفل بالهالوين.

وعلق حسني شتا على الفيديو قائلا " هالوين من يومنا والله ، وقلوبنا طيبة 😂 ".

وحاز الفيديو على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :

خضتنى والله - برنس - منور يانجم

يذكر ان الفنان حسنى شتا شارك فى العديد من المسلسلات منها مسلسل " ايوب " الذى كان من بطولة الفنان مصطفى شعبان.


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