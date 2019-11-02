على طريقة الجوكر| حسنى شتا يحتفل بـ الهالوين | والجمهور: خضتنا والله | شاهد

نشر الفنان حسنى شتا فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " وهو يحتفل بالهالوين.
وعلق حسني شتا على الفيديو قائلا " هالوين من يومنا والله ، وقلوبنا طيبة 😂 ".
وحاز الفيديو على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :
خضتنى والله - برنس - منور يانجم
يذكر ان الفنان حسنى شتا شارك فى العديد من المسلسلات منها مسلسل " ايوب " الذى كان من بطولة الفنان مصطفى شعبان.
وعلق حسني شتا على الفيديو قائلا " هالوين من يومنا والله ، وقلوبنا طيبة 😂 ".
وحاز الفيديو على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :
خضتنى والله - برنس - منور يانجم
يذكر ان الفنان حسنى شتا شارك فى العديد من المسلسلات منها مسلسل " ايوب " الذى كان من بطولة الفنان مصطفى شعبان.