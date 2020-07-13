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فن

ملعون أبوها.. رسالة شديدة اللهجة من حسني شتا بسبب الأهلى والزمالك

الإثنين 13/يوليه/2020 - 01:10 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
وجه الفنان حسني شتا  رسالة شديدة اللهجة بسبب الأزمات الأخيرة  بين جماهير الرياضة في مصر، خاصة ناديي الأهلي والزمالك.

كتب حسني عبر حسابه على Twitter: "الرياضة أخلاق ورقي، إحنا مش في حرب، ولو الكورة هتخلي الناس تتنمر علي بعض وتسب وتتطاول وتكره وممكن تقتل كمان يبقي ملعون أبوها".

تابع: "فيه إيه يا جماعة نهزر ننكش بعض زملكاوي وأهلاوي، لكن اللي بيحصل ده مرض ومحتاج وقفة وعلاج.. بعشق الزمالك وجمهور الأهلي أهلي وناسي وبحبهم عادي.. خليك إنسان".

 حسني شتا شارك في موسم رمضان 2020 بمسلسل "ليالينا 80" من بطولة إياد نصار، وغادة عادل، وخالد الصاوي، وصابرين، وميدو عادل، ومحمد علي رزق، وعماد رشاد، ومن تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.

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