نائب وزير التعليم: التنمر والعنصرية سلوكيات مرفوضة.. والأسرة والمدرسة هما أساس التوعية

أكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أن العنصرية مرض يصيب المجتمعات والعقول المظلمة.









وأوضح حجازي، في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك"، أن العنصرية فعل شنيع لا يتوافق مع أى من المبادئ الإنسانية أو الأديان السماوية، مؤكدًا أنه على الإنسان السوى أن ينبذ هذا الفعل بشكل واضح وصريح وأن يكون إيجابيا فى التأثير على من حوله.









وشدد نائب وزير التربية والتعليم على أن الأسرة والمدرسة هما أساس التوعية، ودورهما مهم للغاية فى هذا الشأن، فالتعليم هو بناء إنسان ناضج قادر على المساهمة فى بناء مجتمع ناجح ومتكامل وسوي وليس فقط شخصا قادرا على تحقيق أكبر قدر من المعرفة.









وقال: "لا يجوز ولا يصح ولا يحق أن يتم استخدام العنصرية فى الهزار السخيف أو التنمر على لاعب أو لاعبة أو أى شخص بناءً على لونه أو دينه أو عرقه أو جنسه لما له من تأثير على قواعد وثوابت المجتمع".