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رياضة

تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام بورتو في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 11:32 ص
رونالدو - موراتا
رونالدو - موراتا
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إسراء أشرف
يستضيف فريق يوفنتوس الإيطالي، نظيره بورتو البرتغالي، اليوم الأربعاء، بملعب دراجاو، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

واتفقت الصحف الإيطالية على التشكيل المتوقع ليوفنتوس والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: تشيزني

الدفاع: أليكس ساندرو - دي ليخت - كيليني - دانيلو

الوسط: ماكيني - بينتانكور - رابيو - كييزا

الهجوم: رونالدو - موراتا.

ويعود البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس إلى بلاده بطموحات كبيرة في قيادة فريقه، الفائز بلقب الدوري الإيطالي في آخر 9 مواسم على التوالي، أمام بورتو حامل لقب الدوري البرتغالي والفائز بلقب دوري الأبطال الأوروبي مرتين سابقتين.
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