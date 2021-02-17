تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام بورتو في دوري أبطال أوروبا

يستضيف فريق يوفنتوس الإيطالي، نظيره بورتو البرتغالي، اليوم الأربعاء، بملعب دراجاو، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.





واتفقت الصحف الإيطالية على التشكيل المتوقع ليوفنتوس والذي جاء كالتالي:



